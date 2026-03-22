"A energia nos EUA está a ficar mais cara" - e isso "vai começar a ter impacto em tudo o resto"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 29min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa os mais recentes desenvolvimentos no Médio Oriente no contexto da guerra dos EUA e Israel contra o Irão