"A embaixada dos EUA em Israel acredita fortemente na possibilidade dessa guerra" com o Irão

Há 1h e 6min

José Tomaz Castello Branco considera que a nota da embaixada norte-americana em Israel a aconselhar a saída de funcionários não essenciais do país enquanto há voos comerciais sinaliza a possibilidade de conflito iminente. O comentador da CNN Portugal acredita que Donald Trump pode avançar com um ataque limitado, num contexto de divergências internas na administração e negociações sem acordo com o Irão