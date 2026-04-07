"A destruição da capacidade de dessalinização é um desastre para os países do Golfo"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 28min

O tenente-general Marco Serronha perspetiva os próximos passos da guerra no Irão, quando faltam poucas horas para terminar o prazo que a administração norte-americana deu ao Irão para responder a um ultimato

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