"A destruição da capacidade de dessalinização é um desastre para os países do Golfo"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 28min

O tenente-general Marco Serronha perspetiva os próximos passos da guerra no Irão, quando faltam poucas horas para terminar o prazo que a administração norte-americana deu ao Irão para responder a um ultimato