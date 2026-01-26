"A desmilitarização do Hamas é o ponto fundamental para entrar na fase dois"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 22 min

O tenente-general Marcos Serronha afirma que a recuperação do último corpo de um militar israelita em Gaza tem peso político interno, mas não resolve o impasse central do acordo de paz. A desmilitarização do Hamas e as tensões regionais, incluindo com o Irão, continuam a ser os principais entraves, argumenta o comentador.