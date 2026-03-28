"A China pode não estar na sala, mas há mão chinesa nas negociações de paz com o Irão"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 54 min

Tiago André Lopes, comentador CNN Portugal e especialista em Relações Internacionais, analisa o ponto de situação das negociações, ou não, entre Estados Unidos e Irão, num momento em que os Houthis do Iémen entraram no conflito