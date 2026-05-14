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"A China está na mó de cima" e é por isso que fez "com toda a segurança" um aviso
Sandra Almeida Azevedo
Jornalista desde 2010, na CNN Portugal e TVI desde 2021. Atualmente integra a editoria Internacional, com interesse particular em assuntos da China. E não é por acaso. Foi onde viveu 22 anos. Trabalhou mais de dez anos na emissora pública de rádio e televisão de Macau - TDM - onde foi pivô e editora, e assinou grandes reportagens. Foi distinguida por duas vezes com o Prémio de Jornalismo da Fundação Oriente, em 2014 e 2019. Durante o percurso pela China, cobriu de perto os protestos pró-democracia de 2014, 2019 e 2020 em Hong Kong, a repressão política e o surgimento da pandemia da covid-19. Licenciou-se em Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa
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