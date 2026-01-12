"A campanha de Marques Mendes não está a ser particularmente competente"

Jornalista de política desde 2013, é nessa área que se tem destacado, em particular no jornal Observador, onde é editor-adjunto daquela secção

Há 1h e 8min

Miguel Santos Carrapatoso afirma que a campanha de Luís Marques Mendes perdeu rumo à medida que as sondagens diárias da TVI e da CNN Portugal passaram a mostrar uma tendência negativa. O comentador denota “ziguezagues” no discurso e diz que o silêncio de Pedro Passos Coelho se tornou um tema com impacto, apesar da incerteza sobre a passagem à segunda volta.