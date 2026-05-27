A banda desenhada chegou ao Parlamento e André Ventura diz que Hugo Soares "é o Cebolinha", aquele que "queria ser sempre o maior da sua rua"

Há 1h e 30min

Hugo Soares foi o primeiro e afirmou que André Ventura faz-lhe "lembrar o Lucky Luke e José Luís Carneiro o Speedy González”. O líder do Chega, André ventura, não esperou muito para lhe responder e dizer que ele lhe lembrava "o Cebolinha" que era sempre "aquele que não fazia nada de novo, nem trazia nada de novo, mas queria ser sempre o maior da sua rua".