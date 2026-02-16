"A atitude firme e assertiva de Seguro em relação aos efeitos do mau tempo parece ter sido premiada por quem a sentiu mais diretamente na pele"
Margarida Davim
Comentadora CNN, jornalista de Política
Há 1h e 19min

Margarida Davim, comentadora da CNN Portugal, analisa os resultados finais das eleições presidenciais, depois de este domingo as freguesias mais afetadas pelo mau tempo terem ido às urnas, na sequência da decisão de adiar o sufrágio uma semana.

Margarida Davim antecipa que Seguro não será “um Presidente na sombra”, antes no terreno e com necessidade de estar totalmente informado, marcando uma diferença em relação a Marcelo Rebelo de Sousa.

E levanta várias perguntas que o Governo terá de responder nos próximos dias, nomeadamente qual será "o plano" de resposta aos efeitos das intempéries.

Comentadores

09:46
opinião
Margarida Davim

"A atitude firme e assertiva de Seguro em relação aos efeitos do mau tempo parece ter sido premiada por quem a sentiu mais diretamente na pele"

Há 1h e 19min
03:42
opinião
Jorge Mendes

Agora é hora de "criar mecanismos para evitar incêndios florestais e futuras inundações"

Há 1h e 19min
08:26
opinião
Miguel Baumgartner

"Estes são os parceiros europeus que interessa manter" a Trump

Há 2h e 16min
06:28
opinião
Comandante Paulo Santos

"Temos tido dezenas de derrocadas de edifícios": os perigos pós-chuva

Há 2h e 51min
03:05
opinião
Jorge Mendes

Depois do mau tempo, é altura de fazer um "levantamento exaustivo" de riscos e danos

Há 3h e 24min
08:13
opinião
Tiago André Lopes

“Kaja Kallas tem traumas pessoais com a Rússia, mas isso não se resolve em diplomacia. Resolve-se a fazer psicanálise"

Hoje às 09:08
Mais Comentadores

Mais Vistos

07:22

Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"

Ontem às 10:58
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

13 fev, 08:44
04:44
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"

Ontem às 21:49
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

13 fev, 19:20
04:16

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

Ontem às 13:40
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

13 fev, 15:26
07:33

Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"

Ontem às 10:38
06:29

A viatura anfíbia dos Fuzileiros que evita o isolamento de Ereira

Há 3h e 25min
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

13 fev, 08:14
31:49
opinião
Mário Crespo

"Esta Casa Branca está consciente de que as coisas não estão a correr bem. Marco Rubio teve respeito à Europa"

Ontem às 22:43
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"

14 fev, 19:54
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

13 fev, 14:33