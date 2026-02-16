"A atitude firme e assertiva de Seguro em relação aos efeitos do mau tempo parece ter sido premiada por quem a sentiu mais diretamente na pele"

Há 1h e 19min

Margarida Davim, comentadora da CNN Portugal, analisa os resultados finais das eleições presidenciais, depois de este domingo as freguesias mais afetadas pelo mau tempo terem ido às urnas, na sequência da decisão de adiar o sufrágio uma semana.

Margarida Davim antecipa que Seguro não será “um Presidente na sombra”, antes no terreno e com necessidade de estar totalmente informado, marcando uma diferença em relação a Marcelo Rebelo de Sousa.

E levanta várias perguntas que o Governo terá de responder nos próximos dias, nomeadamente qual será "o plano" de resposta aos efeitos das intempéries.