"A Arábia Saudita é uma ditadura similar à do Irão". Só que tem uma relação diferente com os EUA
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 55 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, avalia as dificuldades de uma vitória dos EUA pelo controlo dos dois estreitos da região, relevantes para o transporte de petróleo. O analista traça as diferenças de posição dos EUA em relação ao poder nuclear nos diferentes países da região, ao "dizer que o Irão não pode, mas a Arábia Saudita pode" explorar o urânio enriquecido.