"A Arábia Saudita é uma ditadura similar à do Irão". Só que tem uma relação diferente com os EUA

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Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, avalia as dificuldades de uma vitória dos EUA pelo controlo dos dois estreitos da região, relevantes para o transporte de petróleo. O analista traça as diferenças de posição dos EUA em relação ao poder nuclear nos diferentes países da região, ao "dizer que o Irão não pode, mas a Arábia Saudita pode" explorar o urânio enriquecido.