A A1 está cortada no sentido Norte-Sul? Não há problema, pode usar a A29, a A25, a A17 e a A8

Há 29 min

A A1, uma das autoestradas mais importantes do país e que faz a ligação entre o Porto e Lisboa, ruiu devido ao rebentamento de um dique. São vários os trabalhos que estão a ser feitos para evitar que a situação se agrave e para já não há previsão para a reabertura do troço. O jornalista da CNN Portugal Pedro Benevides explica que trabalhos são esses que estão a ser realizados e que alternativas à A1 têm os condutores.