30 minutos depois de regressarem à Terra, foi assim o resgate dos quatro astronautas envolvidos na missão Artemis II

Há 2h e 44min

Meia hora depois do previsto, devido às correntes oceânicas, os quatro astronautas saíram finalmente da cápsula Orion, ao largo de San Diego, na Califórnia, marcando o regresso seguro de uma missão histórica. Após uma primeira avaliação médica no interior da nave, abandonaram a cápsula um a um, envergando os fatos laranja concebidos para as fases mais críticas da missão, sendo posteriormente transportados de helicóptero para um navio da Marinha dos Estados Unidos, onde realizaram novos exames. A NASA garante que todos se encontram em excelente estado de saúde e “muito felizes por voltarem a casa”.