1.º de Maio em Paris termina com confrontos entre polícia e manifestantes
Há 40 min
A tarde do Dia do Trabalhador ficou marcada por momentos de grande tensão em Paris, com confrontos entre manifestantes e forças policiais. Milhares de pessoas saíram à rua na capital francesa e a polícia avançou para tentar controlar a situação.
Em França, manifestações de grande dimensão como as do 1.º de Maio são frequentemente aproveitadas por vários grupos políticos, da extrema-direita à extrema-esquerda, o que acaba por aumentar o risco de incidentes e episódios de violência.