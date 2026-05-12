Investigação começou por causa de uma DST: pai detido por abusar de dois filhos em Viana do Castelo

Há 1h e 40min

Tudo começou com o diagnóstico de uma criança, que levou PJ e autoridades sanitárias a fazerem mais investigações. Depois descobriu-se que um dos irmãos também era vítima de abusos

Um homem de 40 anos foi detido por suspeita de abuso sexual sobre os filhos, de quatro e sete anos, em Viana do Castelo, divulgou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

A investigação começou em março, após a denúncia de uma Unidade Local de Saúde, que reportou que uma das crianças tinha sido diagnosticada com uma doença sexualmente transmissível (DST), explicou esta força policial em comunicado.

“Após conhecimento dos factos, a PJ desenvolveu uma série de diligências, em conjunto com as autoridades sanitárias, que permitiram apurar a existência na família de outra criança infetada, que culminaram na identificação do pai como presumível autor da infeção dos filhos, através de transmissão sexual”, pode ler-se.

O suspeito, de nacionalidade portuguesa e residente no concelho de Viana do Castelo, juntamente com a mulher e três filhos, foi detido na segunda-feira, após a realização de buscas domiciliárias, indicou ainda a mesma fonte.

O detido vai ser presente ao Tribunal de Viana do Castelo, para primeiro interrogatório judicial.