Um morto e dois feridos em colisão em Viana do Castelo

4 abr, 19:52

A ocorrência foi registada às 15:13 na Estrada Nacional 13, na freguesia de Afife

Um homem de 50 anos morreu este sábado e a filha ficou em estado grave numa colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro em Afife, concelho de Viana do Castelo, disseram fontes da Proteção Civil.

A ocorrência foi registada às 15:13 na Estrada Nacional 13, na freguesia de Afife.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho disse à Lusa que a colisão dos veículos causou uma vítima mortal, um ferido grave e um ligeiro.

Já fonte dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo acrescentou que a vítima mortal é um homem de 50 anos que seguia no motociclo com a filha, que foi encaminhada para o hospital local em estado grave.

No local estiveram, além da corporação de Viana do Castelo, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Alto Minho, e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença.