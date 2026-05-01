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Homem de 35 anos com ferimentos graves após ser esfaqueado em Viana do Alentejo

Agência Lusa , MJC
Há 16 min
GNR e INEM

“Houve um desentendimento entre duas pessoas, num café [naquela vila], e o agressor, de 54 anos, através de uma faca, feriu a vítima, de 35”, disse a fonte policial

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Um homem de 35 anos sofreu ferimentos graves após ser esfaqueado por outro, de 54 anos, na quinta-feira à noite, em Viana do Alentejo, sendo transportado para o hospital de Évora, revelaram hoje GNR e Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central explicou que a vítima deslocou-se pelos seus próprios meios ao quartel da Corporação de Bombeiros de Viana do Alentejo, no distrito de Évora.

“Tratou-se de uma agressão com arma branca, que provocou um ferido grave, transportado para o hospital de Évora”, acrescentou a mesma fonte, referindo que o alerta foi dado pela própria vítima, às 21:10.

Igualmente contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR relatou que esta força de segurança ficou a saber do sucedido “após ser alertada pelos bombeiros, que prestaram assistência” ao homem esfaqueado.

“Houve um desentendimento entre duas pessoas, num café [naquela vila], e o agressor, de 54 anos, através de uma faca, feriu a vítima, de 35”, disse a fonte policial.

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O homem que sofreu “ferimentos graves” foi “atingido por dois golpes” provocados pela arma branca, acrescentou, confirmando que o ferido foi levado para o hospital de Évora e hoje a sua situação clínica “estará estável”.

O alegado agressor foi detido pela GNR e entregue, de imediato, à Polícia Judiciária, aguardando ser presente a primeiro interrogatório judicial.

O caso está sob alçada da Polícia Judiciária, que procede agora às necessárias averiguações.

Temas: Viana do Alentejo Esfaqueado
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