"Autoestrada para Hel": regressa o autocarro 666 rumo à costa polaca

Há 1h e 54min

A Flixbus recuperou a rota de autocarro 666 entre Cracóvia e Hel, na costa báltica da Polónia, três anos depois de o número ter sido abandonado devido a queixas de grupos cristãos sobre as suas associações satânicas

Hel é um lugar real e os banhistas podem voltar a apanhar um controverso autocarro com o número “666” para chegar à popular estância balnear polaca.

Três anos depois de a designação original ter sido abandonada na sequência de queixas de grupos religiosos, a operadora de autocarros Flixbus anunciou que vai recuperar o número notório para o seu serviço de verão entre a cidade de Cracóvia, no sul, e Hel, na costa báltica da Polónia.

“O objetivo é, sobretudo, destacar a rota sazonal e chamar a atenção para uma nova opção de viagem para este destino icónico na costa polaca”, afirmou um porta-voz da Flixbus à TVN24, afiliada da CNN.

Hel, uma península no norte da Polónia, é popular entre os turistas de verão. Manfred Gottschalk/Stone RF/Getty Images

“O número 666 foi escolhido deliberadamente como parte da nossa estratégia de marketing para aumentar a visibilidade da rota no popular percurso de verão para Hel.”

O número 666 é identificado na Bíblia como o “número da besta”, amplamente interpretado como um símbolo de Satanás.

O novo serviço circulará uma vez por dia durante todo o verão entre Cracóvia e a Península de Hel, no norte do país, com paragens em Varsóvia e em várias localidades costeiras ao longo do caminho.

A rota original 666 era operada pela empresa local de autocarros PKS Gdynia, que alterou o número para 669 em 2023 devido a queixas de grupos cristãos sobre as associações satânicas do número.

Apesar da comparação pouco lisonjeira, a península continua a ser uma enorme atração turística, famosa pelas suas águas límpidas e pelas longas praias de areia.