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Os aviões a jato passam a rugir por cima das cabeças dos turistas nesta praia das Caraíbas

CNN , Joshua Korber Hoffman
Há 52 min
O aeroporto Princess Juliana Airport fica em Sint Maarten, no lado holandês da ilha. Tal significa visitas regulares dos aviões da KLM (Shutterstock)

A ilha de Saint Martin é conhecida pelas suas belas praias. Uma delas oferece a oportunidade de ver aviões. O aeroporto Princess Juliana Airport fica em Sint Maarten, no lado holandês da ilha. Tal significa visitas regulares dos aviões da KLM

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Os turistas estão sentados na praia. Ao mesmo tempo, um Boeing 787 Dreamliner mergulha para conseguir aterrar. Está a menos de 30 metros acima das suas cabeças. Com as mãos no ar, posam para as fotofrafias. Mais tarde, há quem vá questioná-los se os registos são reais.

A Praia de Maho, na ilha de Saint Martin [São Martinho], no nordeste deste território das Caraíbas, é um paraíso para os aficionados da aviação – e para qualquer aventureiro, no geral. Devido à sua pequena dimensão e à sua geografia singular, a pista de aterragem do aeroporto internacional Princess Juliana está separada da praia por uma única estrada. Na época alta, podem ter lugar entre 50 a 70 aterragens por dia - quase ao alcance das mãos.

"É assustador", diz Franklin Wilson, que trabalha no departamento de operações do aeroporto. "Parece que o avião vem direto na nossa direção”.

O sonho de qualquer aficionado da aviação

Saint Martin oferece uma mistura de culturas e gastronomias. Além disso, é uma conveniente base para os turistas que desejam explorar as ilhas vizinhas. Contudo, para muitos estrangeiros, a maior atração da ilha é o voo em si.

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Saint Martin, conhecida como “A Ilha Amigável”, é o principal centro de transportes do nordeste das Caraíbas. Os seus 93 quilómetros quadrados estão divididos em duas partes. A parte norte, que é a maior, é governada por França e conhecida como Saint-Martin. Já a parte sul, mais populosa, pertence aos Países Baixos, que lhe chamam Sint Maarten. Existem dois aeroportos, um francês e um holandês. Contudo, a maioria dos aviões aterra no aeroporto internacional Princesa Juliana, do lado holandês. Com o código IATA SXM, o aeroporto recebe mais de um milhão de viajantes por ano. Os voos vêm diretos de França, dos Países Baixos e de vários destinos dos Estados Unidos.

“É emocionante”, diz May-Ling Chun, diretora de turismo de Sint Maarten. “Ficamos a pensar: onde é que vou aterrar? As pessoas apertam os braços das cadeiras enquanto olham pela janela”, descreve.

O aeroporto funciona há mais de 80 anos. Foi inaugurado originalmente como pista de aterragem militar em 1942. Há muito que é uma atração para os entusiastas da aviação de todo o mundo. Tornou-se um ponto de encontro para influenciadores e criadores de conteúdos nesta era do Instagram.

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“Está na lista de desejos de muitas pessoas”, diz Irving Maduro, que trabalha com Wilson no departamento de operações do aeroporto e que também é fotógrafo freelancer. “Recebo muitas mensagens de influenciadores a querer que lhes tire fotografias lá”, mostra.

Um espetáculo para a multidão

 

Para os pilotos, trata-se de uma aproximação emocionante. Deslizam junto à faixa de areia antes de atingir a pista (Hugh Mitton/Alamy Stock Photo)

Para muitos pilotos, aterrar no SXM é um sonho tornado realidade.

“Adoram a vista”, diz Maduro. “Adoram ver as pessoas na praia lá em baixo”.

O desafio de aterrar tão perto das pessoas que estão lá em baixo — bem como da vedação que separa a estrada pública da pista de aterragem — só se compara ao aeroporto internacional de Skiathos, na Grécia. É algo que pode despertar o lado competitivo dos pilotos.

“Há alguns pilotos para quem é uma espécie de competição [ver o quão baixo conseguem aterrar]”, diz Wilson, que também trabalha como fotógrafo freelancer. “Em algumas das minhas fotografias, podemos ver aviões que estão, literalmente, a poucos metros da vedação”.

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Mesmo que a segurança esteja sempre em primeiro lugar, há um elemento de espetáculo para a multidão dentro e fora do avião.

“Há pilotos que começam a aterragem mais alto e outros que fazem questão de dar espetáculo”, diz Maduro.

Quanto mais baixa for a aproximação, mais rápida será a aterragem.

“Quando se vê o avião a sobrevoar o oceano, sabe-se que quer chegar a dar tudo”, diz Wilson. “É preciso chegar a alta velocidade para manter esta altitude. Já vi turistas assustados, a pensar que o avião ia diretamente para cima deles”.

Para quem percebe do assunto, existe uma aeronave que aterra de uma forma mais espetacular do que as outras.

“Fico sempre entusiasmado, corro para o aeroporto quando sei que este avião brasileiro está a chegar”, diz Wilson. “Fazem sempre uma aproximação baixa, junto aos banhistas. Dão sempre algo, deixam-nos a esperar com ansiedade”. O jato privado chega religiosamente todos os natais, afirma.

Já houve feridos entre os espectadores. Apesar dos avisos claros para não ficarem na parte de atrás dos aviões durante a descolagem, há muitos turistas que o fazem, por quererem sentir a rajada de ar dos motores. A rajada é tão forte que, na praia, pode fazer com que as pessoas sejam lançadas para o mar. Os mais imprudentes tentam agarrar-se à vedação, aproximando-se o mais possível dos aviões. É algo que pode ser fatal. Em 2017, um turista neozelandês de 57 anos morreu, depois de ter sido derrubado da vedação pela rajada de um Boeing 737 a descolar.

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“Há muita gente que vai lá só para ver esse momento”, diz Maduro. “É vê-los pendurados na vedação ou parados mesmo atrás da aeronave. É algo que eu não faço. Sei o quão perigoso pode ser, quantas toneladas de impulso saem dos motores”.

Uma história de resiliência

 

Para os turistas, uma visita à “ilha do aeroporto” é algo obrigatório (Yibo Wang/Alamy Stock Photo)

Quando o furacão Irma atingiu a ilha, em 2017, deixou um rasto de destruição.

“O aeroporto foi totalmente destruído. Criou-se o caos”, diz Chun.

Desde então, o aeroporto Princess Juliana foi reconstruído, tornando-se um símbolo da resiliência da ilha. Em 2024, foi reinaugurado oficialmente pela Princesa Beatriz dos Países Baixos.

Foi uma cerimónia apropriada para um aeroporto que é adorado pelos entusiastas da aviação e pelos viajantes. A sua singularidade e a sua história rica fazem dele um aeroporto diferente de qualquer outro no mundo.

“Faço isto há mais de 20 anos”, diz Maduro. “Não há uma aterragem igual a outra”.

Temas: Viagens Aeroporto Aviação Caraíbas
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