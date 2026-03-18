Idosos pagam quase 2000 euros por mês em lares privados

CNN Portugal , AM
Há 1h e 3min
Lar de Idosos (José Sena Goulão/Lusa)

REVISTA DE IMPRENSA | Há cada vez menos vagas

Os custos dos lares privados em Portugal continuam a subir, com os idosos a pagarem, em média, quase 2000 euros mensais por um quarto individual. Segundo o relatório “Retrato das Residências Sénior em Portugal”, da Via Senior, citado pelo Expresso, o valor médio fixou-se nos 1921 euros em 2025, mais 250 euros do que no ano anterior.

Os preços podem chegar aos 3000 euros mensais, enquanto os quartos duplos rondam os 1720 euros, sendo que o aumento reflete a subida dos custos com infraestruturas, recursos humanos e serviços, bem como a crescente procura num país envelhecido.

A pressão é visível na disponibilidade: 70% das residências não têm vagas e apenas 8% admitem ter lugares livres. As listas de espera são cada vez mais comuns, com quase 70% das unidades a registarem pedidos, muitos deles com tempos superiores a seis meses.

O estudo indica ainda que mais de um terço das residências já acolhe estrangeiros, embora representem uma pequena parte dos utentes.

A maioria dos residentes permanece vários anos nas instituições, contribuindo para a baixa rotatividade de vagas. O perfil etário é elevado, concentrando-se sobretudo entre os 81 e os 90 anos.

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