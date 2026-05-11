Esta vespa "parasitoide" foi registada pela primeira vez em Portugal

Há 2h e 41min

Da espécie 'exephanes ischioxanthus', foi fotograda em Baião, no distrito do Porto

Um biólogo habituado a fotografar e inventariar espécies animais em Portugal encontrou, em Baião, a espécie de vespa exephanes ischioxanthus, no primeiro registo de sempre em Portugal.

Daniel Ferreira, investigador do Laboratório da Paisagem, em Guimarães, fez o registo fotográfico em 2020 num terreno em Baião, no distrito do Porto e integrado na Paisagem Protegida da Serra da Aboboreira, publicando um artigo com o biólogo José Manuel Grosso-Silva, na revista Arquivos Entomolóxicos, em abril.

Trata-se do primeiro registo desta espécie em Portugal, agora confirmada, contou à Lusa o investigador.

“Pertence a uma família que tem milhares e milhares de espécies, muito semelhantes umas com as outras. (...) [Esta] é muito distribuída pela Europa, de forma bastante ampla, até, com registos em Espanha, o mais próximo na Galiza. Mas, para Portugal, realmente não tinha”, disse.

Segundo Daniel Ferreira, a importância desta confirmação é poder “validar mais um registo tão ocidental”, no contexto da distribuição europeia, até porque o mais provável é que já estivesse disseminada em Portugal, não sendo “uma espécie invasora, exótica, como por vezes são trazidas pelo homem”.

“É uma espécie parasitoide, de algumas espécies de borboletas, e até pode ajudar a controlar essa espécie, que às vezes, em termos agrícolas, pode ter algum impacto”, assumiu.

O artigo surge escrito em conjunto com Grosso-Silva, curador de Entomologia do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto na Arquivos Entomolóxicos, e tinha já sido confirmada noutros países, como a Bélgica, Alemanha, França, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia, Eslovénia, Eslováquia, Espanha e Reino Unido.

O Museu Nacional de Ciências Naturais, em Madrid, tem depositado um espécime recolhido em 1915, mostrando as principais características deste inseto da subfamília Ichneumoninae, sendo predominantemente pretas, com marcas brancas em alguns pontos.

Sem representar perigo ou a possibilidade de impactos negativos, a descoberta serve, de resto, para Daniel Ferreira fazer um apelo “ao cidadão comum, que pode fazer registos, participar, contribuir para os dados científicos”, a começar pela plataforma onde submeteu as fotografias que fez, a iNaturalist, que é de uso gratuito.

“Hoje em dia, em Portugal, já temos cada vez mais estudos focados em insetos, já se percebe o seu papel ecológico, em várias questões, vários serviços que prestam em ecossistemas. Tem-se falado muito da polinização, dos polinizadores. (...) Já se está a começar a trabalhar mais, e quanto mais se trabalha, mais se percebe que é mesmo uma urgência, e existe ainda muito trabalho para ser feito”, acrescentou.