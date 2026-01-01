Vereador do CDS-PP no Funchal atropela pessoa sob efeito do álcool e suspende mandato

Agência Lusa , MM
1 jan, 15:30
Controlo nas fronteiras terrestres (Lusa/Nuno Veiga)

Leandro Silva admite que esta manhã, após os festejos de fim de ano, atropelou uma pessoa na rua do Carmo, em circunstâncias que considera “não abonam nada” a seu favor

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Leandro Silva, eleito pelo CDS-PP, pediu esta quinta-feira a suspensão do mandato, depois de ter atropelado uma pessoa no centro da cidade quando conduzia sob o efeito do álcool.

Em comunicado divulgado na imprensa regional, Leandro Silva, que integra o executivo liderado pela coligação PSD/CDS-PP, explica que esta manhã, após os festejos de fim de ano, atropelou uma pessoa na rua do Carmo, em circunstâncias que considera “não abonam nada” a seu favor.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da autarquia, o social-democrata Jorge Carvalho, confirmou o pedido de suspensão do vereador, bem como as circunstâncias que o motivaram, indicando que Leandro Silva será agora substituído por outro elemento indicado pelo CDS-PP.

No comunicado, divulgado no Diário de Notícias da Madeira e no JM, mas que não foi remetido à agência Lusa, Leandro Silva admite que tinha bebido e que a taxa de alcoolémia registada pela Polícia de Segurança Pública foi de 1,99.

O vereador apresenta “sentidas desculpas” à vítima do atropelamento, afirmando que a socorreu logo após o acidente.

Também pede desculpas à família do acidentado, prometendo o apoio necessário.

“Peço desculpas a todos os cidadãos porque cometi um grave erro ao conduzir sob o efeito do álcool quando deveria ser um dos primeiros a dar o exemplo de não o fazer”, sublinha.

Leandro Silva, que tinha a seu cargo os pelouros de recursos humanos, assuntos jurídicos, auditoria interna e proteção de dados, apresenta ainda desculpas ao presidente da Câmara Municipal e ao presidente do CDS-PP/Madeira, José Manuel Rodrigues, também secretário regional da Economia no executivo de coligação PSD/CDS-PP.

“A minha conduta, da qual me arrependo profundamente, não honra estas instituições que sempre procurei servir com honradez e integridade”, sustenta, admitindo que o seu comportamento ao conduzir sob o efeito do álcool é “reprovável” e assumindo, por isso, “todas as responsabilidades” inerentes ao seu “grave ato”.

De acordo com a imprensa regional, o atropelamento ocorreu cerca das 09:30 e a vítima foi um homem de 58 anos, com ferimentos num braço e na cabeça, que foi transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Temas: Vereador Cds-pp Funchal Álcool Transito

Crime e Justiça

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Ontem às 08:31

Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

6 jan, 18:41
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00