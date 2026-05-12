Putin leva flores para reencontro em Moscovo com uma das mulheres mais influentes da sua vida

Andreia Miranda
Há 1h e 50min

Vídeo do Kremlin mostra Putin a sair do carro que conduzia para ir buscar Vera Gurevich a um hotel da capital, depois de ter convidado a professora para assistir às comemorações do Dia da Vitória

Um vídeo divulgado pelo Kremlin mostra Vladimir Putin a conduzir o próprio carro pelas ruas de Moscovo até a um hotel na zona de Arbat, para se encontrar com a antiga professora Vera Gurevich.

Nas imagens, raras no quotidiano do líder russo, Putin surge ao volante de um Aurus Komendant, vestido de forma informal e com um ramo de flores na mão.

À entrada do hotel, o presidente russo cumprimenta Vera Gurevich, que foi convidada pelo Kremlin para assistir às comemorações do Dia da Vitória, na Praça Vermelha.

Segundo o site oficial da presidência russa, Putin convidou pessoalmente a antiga professora para participar nas celebrações dos 81 anos da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial.

O vídeo mostra ainda um ambiente descontraído, com Putin a conversar brevemente antes de sair do hotel de braço dado com a professora e a ajudar a entrar para o carro, que o próprio conduziu.

Vera Gurevich foi professora de Putin na Escola n.º 193, em Leningrado, e é frequentemente apontada como uma das figuras mais influentes na formação pessoal do presidente russo, tendo sido responsável por lhe ensinar alemão.

