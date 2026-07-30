Ministério Público abre inquérito para investigar alegada invasão ao gabinete de André Ventura

Agência Lusa , JS
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Presidente do Chega diz que o seu gabinete na Assembleia da República foi vandalizado e documentos sobre Luís Neves desapareceram

O Ministério Público (MP) confirmou esta quinta-feira a abertura de um inquérito à alegada invasão e roubo no gabinete do líder do Chega, André Ventura, no parlamento, descoberta na terça-feira de manhã, informou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

“Confirma-se a instauração de inquérito, que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Lisboa”, respondeu a PGR a uma questão colocada pela agência Lusa, acrescentando que, “na investigação, o Ministério Público (MP) é coadjuvado pela Polícia Judiciária (PJ)”.

Na terça-feira de manhã, o presidente do Chega divulgou um vídeo nas redes sociais alegando que o seu gabinete na AR teria sido invadido e remexido.

Segundo Ventura, o gabinete não estaria fechado à chave.

Mais tarde, André Ventura indicou que desapareceram do seu gabinete documentos relacionados com o primeiro-ministro e com a comissão de inquérito aos mandatos de Luís Neves enquanto diretor da PJ que o partido propôs criar.

A PJ já efetuou diligências no local, através da Unidade Nacional Contraterrorismo.

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Na quarta-feira, Ventura disse que a PJ lhe pediu imagens do seu gabinete no parlamento antes da alegada invasão e disse que o partido vai reforçar as medidas de segurança, defendendo que também a Assembleia da República (AR) deve fazê-lo.

Em declarações aos jornalistas na sede do partido, o líder do Chega confirmou que a PJ lhe pediu “imagens anteriores ao sucedido do gabinete” e quis saber se as ‘pen’ “que tinham desaparecido tinham sido colocadas alguma vez no computador”.

Ventura pediu que os documentos sejam recuperados “porque é material importante e também material político”.

O presidente do Chega disse também que não tem cópias das informações que terão desaparecido e indicou que vai ter de “pedir a quem as passou e a quem as transmitiu, que se puder as faça chegar”.

O deputado disse que o Chega vai reforçar as medidas de segurança em todos os gabinetes atribuídos ao partido no parlamento e disse ter falado com o presidente da Assembleia da República, tendo “ficado claro que vai ter de ser definida uma nova e mais apertada estratégia de segurança”.

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André Ventura afirmou que outros deputados transmitiram que “já várias coisas foram roubadas, e algumas delas sensíveis”, como o ex-deputado do PSD Duarte Pacheco, e considerou que isso “deve levar a PJ a diligenciar no sentido de garantir que isto não volta a acontecer”.

O presidente do Chega voltou a dizer que tinha o gabinete aberto “para uma circulação fácil” e também porque “essa era a boa tradição do parlamento”, enquanto outros dirigentes partidários já vieram a público dizer que os seus gabinetes costumam ser fechados à chave na ausência de elementos do partido.

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Temas: Ventura Chega André ventura Invasao Assembleia da República

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