Ventos de 120 km/hora provocam o caos no Brasil e fazem cinco mortos

Há 1h e 48min

As imagens da forte rajada de vento que atingiu o Rio de Janeiro de surpresa

"Gritaria" vinda do areal: o momento em que uma forte rajada de vento surpreendeu quem estava na praia do Rio de Janeiro

Os ventos passaram dos 120 km/h e provocaram mortes, quedas de árvores, destelhamentos, falta de energia e interrupções no transporte em São Paulo e no Rio de Janeiro

Ventos de mais de 100 quilómetros por hora provocaram esta quarta‑feira pelo menos cinco mortos no Brasil, além de derrocadas e interrupções nos transportes públicos em São Paulo e no Rio de Janeiro, segundo fontes oficiais.

Ventos fortes associados ao avanço de uma frente fria causaram múltiplos estragos na noite de terça‑feira no estado do Rio Grande do Sul, atingindo os estados de São Paulo e Rio de Janeiro esta quarta‑feira, e causando danos em infraestruturas e cortes de energia.

Em São Paulo, a região mais industrializada e populosa do país, foram registadas três mortes. Um homem morreu na cidade portuária de Santos após a queda de uma árvore, enquanto outro faleceu em Sorocaba quando conduzia. Na região turística de São Sebastião, no litoral norte paulista, um pescador perdeu a vida num naufrágio durante o temporal, segundo meios locais.

As rajadas, que chegaram a ultrapassar os 120 quilómetros por hora, obrigaram à suspensão temporária das operações no porto de Santos, o maior da América Latina, bem como do transporte marítimo de passageiros.

Dois mortos e mais de 680 mil residências sem energia no Rio do Janeiro

No Rio de Janeiro, o vento causou cortes de eletricidade em vários bairros. Mais de 1,9 milhões de residências que ficaram sem energia elétrica em todo o estado - neste momento, segundo a CNN Brasil ainda há 680 mil pessoas sem eletricidade.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado para atender 264 ocorrências relacionadas com o vento em todo o estado. O vento interrompeu parcialmente o funcionamento do metro e do aeroporto Santos Dumont.

No aeroporto internacional do Galeão, rajadas de vento de até 74,1 quilómetros por hora obrigaram ao desvio de quatro voos para outros aeroportos e várias operações sofreram atrasos.

Além disso, registaram‑se duas mortes devido à queda de um muro no bairro de Santa Teresa, no centro do Rio. Um dos mortos é Tássio, ex-jogador do Botafogo, anunciou o clube. O jogador tinha 42 anos. E há ainda um desaparecido.

As autoridades recomendaram à população evitar deslocações desnecessárias e manter‑se atenta aos avisos oficiais.

E as pessoas que estavam no Cristo Redentor a mais de 700 metros de altura durante a chegada da ventania... Tá preula 😬 pic.twitter.com/3tTB6lZrP3 — Bruno Brezenski (@bbbrezenski) July 30, 2026

Chuvas, trovoadas e rajadas de 90 km/hora ainda durante o dia de hoje

No Rio Grande do Sul, região fronteiriça com o Uruguai e a Argentina, a Defesa Civil reportou cinco feridos e o realojamento de 149 pessoas após danos em habitações e infraestruturas. As autoridades preveem que os ventos fortes continuem até quinta‑feira, com possibilidade de chuvas intensas, trovoadas e granizo, aumentando o risco de inundações.

Entretanto, o sistema de alerta meteorológico do Rio de Janeiro avisou que as rajadas poderiam atingir os 90 quilómetros por hora até quinta‑feira devido ao avanço da frente fria pelo litoral fluminense.

Por seu lado, o Governo de São Paulo mantém ativado o gabinete de crise para acompanhar a evolução da frente fria, que deverá prolongar‑se até quinta‑feira.

As autoridades alertaram ainda para a possibilidade de chuvas fortes, trovoadas e granizo, aumentando o risco de inundações.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na sexta‑feira intensificar‑se‑á uma corrente de vento atmosférica que transporta calor e humidade para o centro e sul da América do Sul, favorecendo novas rajadas que poderão superar os 40 quilómetros por hora em todos os estados da região sul do Brasil.