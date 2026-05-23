Vento forte provoca queda de árvores que danificaram viaturas em Viseu

Há 1h e 19min

Há ainda danos em portões e telhados arrancados, assim como danos em cabos elétricos originados por queda de árvores

O vento forte que este sábado de manhã se registou na cidade de Viseu provocou a queda de árvores que danificaram viaturas, disse à agência Lusa o adjunto de Comando dos Bombeiros Sapadores, Rui Poceiro.

“Entre as 09:00 e as 10:00, registou-se trovoada e vento forte na cidade, originando cerca de 30 ocorrências, como queda de ramos, de pernadas e de árvores de grande, que provocaram danos em várias viaturas”, explicou Rui Poceiro, ainda sem conseguir precisar o número de veículos atingidos.

Segundo este responsável dos Bombeiros Sapadores de Viseu, “há também danos em portões” e “o vento forte arrancou um telhado”, assim como danos em cabos elétricos originados por queda de árvores.

“Todas as situações estão resolvidas ou em fase de resolução”, esclareceu, pelas 14:30, o adjunto, destacando não haver feridos, mas “só danos materiais”.

Além dos Bombeiros Sapadores, estão envolvidos nos trabalhos os Voluntários de Viseu, Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública, serviços municipais e a empresa E-Redes, principal operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 10 distritos, incluindo Viseu, sob aviso amarelo até à meia-noite deste sábado, devido à previsão de precipitação e trovoada.