TAP retoma voos para Caracas: "Estamos aqui desde antes antes de Maduro ser levado, vamos ver como está a situação"

Agência Lusa , MJC
4 abr, 08:35

Os voos de Lisboa para a Venezuela estavam suspensos desde novembro

A TAP retomou os voos para Caracas, suspensos desde novembro devido a um alerta de segurança emitido pelos Estados Unidos, uma retoma que coincidiu com os 50 anos da transportadora na Venezuela.

“Representa 50 anos de uma rota que é fundamental para a TAP. Uma rota que une portugueses, que une diáspora, que une muito daquilo que nós somos. Quando nós dizemos, há muito tempo: a TAP é Portugal. Para ser Portugal tem que ligar as comunidades. Obviamente nós sempre o fizemos, mesmo em alturas mais complicadas”, disse na sexta-feira o diretor de operações da TAP.

O comandante Mário Chaves falava aos jornalistas no Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, onde dezenas de luso-venezuelanos esperavam a chegada da aeronave, um Airbus A-330, com 298 lugares, que chegou completamente lotado.

“A retoma, é um momento de alegria, de felicidade. Nós gostamos de voar, essa é a nossa vocação, e, portanto, voar para um sítio onde quem nos espera, espera-nos com muita vontade e com muita satisfação, não poderia ser melhor”, disse.

Mário Chaves explicou ainda que a companhia está preparada para reforçar as ligações para Caracas, o que acontecerá já em julho, com um voo semanal direto para o Funchal. “E se for necessário mais, temos mecanismos para conseguir reforçar. Para nós é uma rota importante, portanto, estaremos sempre, não só disponíveis, mas com vontade desse reforço”, disse.

No aeroporto, ao finalizar a visita de quatro dias à Venezuela, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, sublinhou a importância do serviço prestado pela transportadora portuguesa. “Há 50 anos, quando a TAP começou a voar para aqui, estreitou muito a relação com a nossa diáspora. A Venezuela é um país de imigração portuguesa muito forte, há 40, 50, 60 anos, muitas pessoas só iam a Portugal ao fim de muitos anos. A chegada da TAP proporcionou que a relação com Portugal continental e com as ilhas se tornasse muito mais fácil”, disse.

O novo embaixador português na Venezuela, Frederico Silva, defendeu também que a retoma dos voos e a celebração dos 50 anos da ligação direta operada pela TAP entre Portugal e Caracas são excelentes notícias. “Mostra a perdurabilidade da relação e certamente o reforço que se vai assistir nesta mobilidade entre os dois países. É mais um elemento muito positivo. É um excelente pronuncio e fico muito satisfeito de estar aqui (...) a testemunhar este momento”, disse.

Em 21 de novembro, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos recomendou "extrema cautela" ao sobrevoar a Venezuela e o sul das Caraíbas devido a "uma situação potencialmente perigosa" na região. Várias companhias aéreas, incluindo a TAP, Iberia, Air Europa, Avianca e Turkish Airlines, suspenderam então os voos para o país.

O Governo venezuelano decidiu revogar posteriormente as licenças de operação de seis companhias aéreas, incluindo a TAP, a Latam Colombia e a Gol, acusando-as de se "unirem aos atos de terrorismo" promovidos pelos Estados Unidos.

Temas: Venezuela Voos TAP

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