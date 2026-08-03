'Superniño' coloca Venezuela em alerta: Governo pede consumo racional de água e energia

Agência Lusa , TFR
Há 3h e 1min
Delcy Rodríguez (EPA)
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A Venezuela sofre há vários anos de falhas no abastecimento elétrico, das quais o chavismo tem responsabilizado as sanções estrangeiras, enquanto a oposição e peritos asseguram ser o resultado da corrupção e da falta de manutenção

A presidente interina da Venezuela pediu este domingo à população que poupe luz e água perante o fenómeno 'Superniño', e anunciou um plano para somar 4.800 megawatts (MW) ao sistema elétrico até ao final do ano.

Numa reunião com autoridades, transmitida pela emissora estatal Venezolana de Televisión, Delcy Rodríguez disse ter pedido "planos específicos" para enfrentar o aumento das temperaturas relacionado com o 'Superniño', um episódio de El Niño de grande intensidade, e a redução dos recursos hídricos, entre os quais a incorporação de 4.800 MW na geração termoelétrica.

Estes megawatts vão somar-se aos que serão incorporados graças aos contratos assinados com empresas como a norte-americana General Electric (GE) Vernova e a norte-americana IMPSA, segundo Rodríguez.

"Estamos a agir para ter, nas próximas semanas, mecanismos de geração elétrica adicionais no nosso país para nos prepararmos, são ações preventivas", afirmou.

A líder chavista, com quase sete meses no poder, após os Estados Unidos terem capturado Nicolás Maduro em Caracas no passado dia 3 de janeiro, ordenou à sua equipa económica que trabalhasse com a agroindústria num plano para preservar a produção de alimentos.

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Além disso, fez um apelo aos venezuelanos para aplicarem aquele que considerou "talvez o plano mais importante", o de poupar energia elétrica e água.

"Vamos preparar-nos, é a etapa da preparação, e eu peço que a Venezuela esteja preparada, (...) vamos unir-nos para cuidar da natureza, (...) para que o consumo tanto de energia elétrica como de água seja racional", declarou.

A Venezuela sofre há vários anos de falhas no abastecimento elétrico, das quais o chavismo tem responsabilizado as sanções estrangeiras, enquanto a oposição e peritos asseguram ser o resultado da corrupção e da falta de manutenção.

Rodríguez também assinalou este domingo que o duplo sismo de 24 de junho passado afetou o sistema elétrico, causando danos em torres, linhas de transmissão e na central termoelétrica Termocarabobo, no norte do país, que gerava 600 megawatts.

Nesse sentido, indicou que conseguiram restituir 300 MW desses 600 e que, nas próximas semanas, avançarão para uma "recuperação plena".

Na sexta-feira, Rodríguez reuniu-se com as autoridades do setor para avaliar o estado da rede e "coordenar soluções imediatas perante as complexidades geradas" pelos recentes sismos, informou na altura a equipa de imprensa da mandatária.

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O Governo criou este ano uma comissão que ficará encarregue da seleção de empreiteiros no setor elétrico, enquanto o Parlamento, controlado por chavistas, aprovou um projeto de reforma da Lei Orgânica do Sistema e Serviço Elétrico para promover o investimento privado.

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