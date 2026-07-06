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Sobe para 96 número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos da Venezuela

Agência Lusa , JAV
Há 1h e 18min
Resgate de Hernan Gil (EPA/ Ronaldo Pena)
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Entre os 96 cidadãos portugueses mortos, em que 83 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 79 adultos

O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana subiu para 96 e registam-se 60 portugueses desaparecidos, anunciou esta segunda-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Entre os 96 cidadãos portugueses mortos, em que 83 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 17 crianças e 79 adultos, indicou o MNE.

O anterior balanço divulgado no sábado contabilizava 93 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos e 57 desaparecidos.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.342 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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Temas: Venezuela Sismos Lusodescendentes Vitimas Portugueses
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