MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Sobe para 104 número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos da Venezuela

Agência Lusa
Há 32 min
As equipas de resgate prestam auxílio a Hernán Alberto Gil Flores depois de este ter sido retirado dos escombros oito dias depois de ter ficado preso pelos sismos que atingiram Catia La Mar, na Venezuela (Foto AP/Fernando Vergara)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Entre as vítimas, das quais 90 tinham também nacionalidade venezuelana, contam-se 18 crianças

O número de cidadãos portugueses e lusodescendentes que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela em 24 de junho aumentou para 104 e há 57 desaparecidos, anunciou esta quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Entre os 104 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, em que 90 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 18 crianças e 86 adultos, indicou o MNE.

O anterior balanço contabilizava 102 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos e 57 desaparecidos ou incontactáveis.

No total, o número de mortos subiu na quarta-feira para 3.811, enquanto o de feridos se manteve em 16.740, segundo o mais recente balanço oficial divulgado pelo Governo venezuelano.

O número de feridos mantém-se igual ao registado no balanço de domingo, enquanto o de falecidos representa um aumento de 126 pessoas.

O presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, indicou numa reunião com a chefe de Estado interina, Delcy Rodríguez, que 17.907 pessoas ficaram sem habitação após o duplo sismo, enquanto se mantém - desde a passada quinta-feira - a cifra de resgatados em 6.462.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Rodríguez acrescentou que as autoridades já prestaram assistência a 86.794 famílias e distribuíram 9.603.000 quilogramas de alimentos.

O dirigente afirmou ainda que há 856 edifícios afetados pelos sismos, dos quais 190 colapsaram totalmente.

O parlamentar referiu que se encontram no país sul-americano 4.388 socorristas internacionais, além de 30.076 efetivos da Força Armada Nacional Bolivariana, polícias nacionais, estaduais e municipais, corpos de bombeiros, Proteção Civil e funcionários destacados nos acampamentos temporários.

Do mesmo modo, sublinhou que 28.992 pessoas se registaram como voluntários para ajudar na resposta à contingência após os dois sismos.

Na quarta-feira, o ministro da Educação, Héctor Rodríguez, informou que, pelo menos, 16.686 pessoas estão alojadas em 87 acampamentos temporários habilitados pelo Governo venezuelano.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os Estados Unidos da América (EUA) destinaram, até ao momento, mais de 386 milhões de dólares (cerca de 377 milhões de euros) em ajuda humanitária, informou o Departamento de Estado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Relativamente a Portugal, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, iniciou na quarta-feira uma visita de quatro dias ao país e anunciou hoje que a companhia aérea TAP vai retomar, em 13 de julho, os voos de e para a Venezuela, utilizando o Aeroporto Arturo Michelena de Valência, a 170 quilómetros a oeste de Caracas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Venezuela Sismos Mortos Portugueses Lusodescendentes
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

"Inexplicável". Parlamento Europeu exclui comunicações encriptadas das regras de deteção de abuso sexual de crianças

Há 12 min

"Aqui deixas de ser tu próprio. Nunca sabemos o que vai acontecer": Marina, 29 anos, trocou a vida na Polónia pela linha da frente na Ucrânia

Há 29 min

Sobe para 104 número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos da Venezuela

Há 32 min

Bloqueadores de Starlink, estradas secundárias e camiões de "leite": a nova estratégia da Rússia para escapar aos drones ucranianos

Há 49 min
Mais Mundo

Mais Lidas

Perdeu 5.000 pés em menos de um minuto e depois desapareceu: autoridades procuram Boeing 737 que seguia para Karachi

Ontem às 10:54

Piloto de instrução salta de avião e deixa aluna sozinha a bordo na Argentina

Ontem às 17:53

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

Hoje às 07:04

Contra "turistas mal-educados". Quem andar em tronco nu ou fato de banho na rua vai pagar multa de muitos euros neste pequeno paraíso italiano

Ontem às 14:23

Rússia está a perder os seus "olhos no céu": Ucrânia tem uma nova tática para abrir caminho aos seus mísseis

Ontem às 13:29

Proibido encher piscinas, lavar carros ou usar chuveiros de praia: um dos maiores concelhos do país está em alerta porque não tem água

Ontem às 19:05

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

7 jul, 13:22

Vendeu tudo pelo filho. Agora, o guarda-redes herói do Paraguai vai recuperar uma camisola que lhe é muito querida

7 jul, 15:51

"Trump não esquece" e "cobra sempre". EUA acabam de dar uma "oferta cruel" à Ucrânia

Hoje às 07:00

Encontrados destroços do Boeing 737 que desapareceu misteriosamente a caminho de Karachi

Ontem às 18:07

Morreu Bonnie Tyler. Cantora estava hospitalizada em Portugal

Hoje às 10:09

Investigadores da Fundação Champalimaud descobrem circuito cerebral que pode revolucionar tratamento da POC

7 jul, 07:57