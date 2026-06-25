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Portugal já recebeu quatro pedidos de apoio para localizar familiares incontactáveis na Venezuela através do Gabinete de Emergência Consular

Tiago Ferreira Resende
Há 24 min
Imagens do sismo na Venezuela (AP)
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Segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros à CNN Portugal, estes pedidos foram encaminhados para a rede consular, que "está a acompanhar toda a situação ao minuto"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a acompanhar a situação na Venezuela na sequência dos fortes sismos que atingiram o país, tendo recebido até ao momento quatro contactos através Gabinete de Emergência Consular.

Os pedidos foram feitos por cidadãos nacionais em Portugal ou noutro país, solicitando apoio para a localização de familiares que estão incontactáveis na Venezuela, apurou a CNN Portugal.

Segundo fonte do Ministério, estes pedidos foram encaminhados para a rede consular, que “está a acompanhar toda a situação, a todos os minutos”.

Na Venezuela, os dois sismos que atingiram o país na tarde de quarta-feira provocaram pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos, segundo anunciou a presidente interina, Delcy Rodríguez.

“Neste momento, temos relatos de 32 mortes, sem incluir os números que o estado de La Guaira possa fornecer, e mais de 700 feridos que estamos a receber nas urgências dos hospitais públicos e centros de saúde privados”, declarou Rodríguez, numa comunicação transmitida pela emissora estatal Venezoelana de Televisión.

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Os abalos, com magnitudes de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, provocaram extensos danos materiais, incluindo a destruição de edifícios na capital venezuelana e a suspensão das operações no principal aeroporto do país. Além dos dois sismos principais, foram ainda registadas cerca de 20 réplicas.

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Temas: Venezuela Sismos MNE Negócios Estrangeiros Pedidos de apoio

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