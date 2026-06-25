Portugal já recebeu quatro pedidos de apoio para localizar familiares incontactáveis na Venezuela através do Gabinete de Emergência Consular

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Segundo fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros à CNN Portugal, estes pedidos foram encaminhados para a rede consular, que "está a acompanhar toda a situação ao minuto"

O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a acompanhar a situação na Venezuela na sequência dos fortes sismos que atingiram o país, tendo recebido até ao momento quatro contactos através Gabinete de Emergência Consular.

Os pedidos foram feitos por cidadãos nacionais em Portugal ou noutro país, solicitando apoio para a localização de familiares que estão incontactáveis na Venezuela, apurou a CNN Portugal.

Segundo fonte do Ministério, estes pedidos foram encaminhados para a rede consular, que “está a acompanhar toda a situação, a todos os minutos”.

Na Venezuela, os dois sismos que atingiram o país na tarde de quarta-feira provocaram pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos, segundo anunciou a presidente interina, Delcy Rodríguez.

“Neste momento, temos relatos de 32 mortes, sem incluir os números que o estado de La Guaira possa fornecer, e mais de 700 feridos que estamos a receber nas urgências dos hospitais públicos e centros de saúde privados”, declarou Rodríguez, numa comunicação transmitida pela emissora estatal Venezoelana de Televisión.

Os abalos, com magnitudes de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, provocaram extensos danos materiais, incluindo a destruição de edifícios na capital venezuelana e a suspensão das operações no principal aeroporto do país. Além dos dois sismos principais, foram ainda registadas cerca de 20 réplicas.