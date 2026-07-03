"Perguntei-lhe se sabia o grito de Cristiano Ronaldo. Respondeu-me 'Siii'": Força Especial portuguesa relata emocionante resgate em La Guaira

Há 27 min

Ao saber do episódio, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, contactou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, para que o episódio fosse transmitido ao próprio Cristiano Ronaldo

A equipa portuguesa destacada para a Venezuela conseguiu esta quinta-feira resgatar Hernán Alberto Gil, um homem de 44 anos que permaneceu soterrado durante sete dias nos escombros de um centro comercial em Catia La Mar, no estado de La Guaira, após os violentos sismos que atingiram o país.

Foi, contudo, um momento inesperado que acabou por criar uma ligação especial entre os socorristas portugueses e a vítima. "Como é normal nas equipas de resgate, eu disse que era de Portugal, disse o meu nome, que era Armando Maria, e que estava lá para ajudar, quando ele logo de imediato gritou 'Cristiano Ronaldo'", contou Armando Maria, da Força Especial de Proteção Civil.

O operacional revelou ainda um episódio que surpreendeu toda a equipa. "Em espanhol perguntei-lhe: 'Sabes qual é o grito de Cristiano Ronaldo?' E, por incrível que pareça, a vítima mandou o grito tradicional de Ronaldo e respondeu 'Siii'", recordou numa entrevista a Isa Soares da CNN.

Mas o final feliz de Hernán Gil não se ficou por aí. Ao saber do episódio surpreendente, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, fez saber que contactou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, para que o episódio fosse transmitido ao próprio Cristiano Ronaldo, O contacto aconteceu horas antes da Seleção entrar em campo para defrontar a Croácia nos dezasseis-avos de final do Mundial, jogo que terminou com a vitória de Portugal e um golo do capitão.

Hernán chegou a ser abandonado

Mas nem tudo foi fácil neste longo e duro processo. O salvamento de Hernán Alberto Gil foi descrito pelas autoridades portuguesas como uma operação particularmente complexa.

As equipas de resgate prestam auxílio a Hernán Alberto Gil Flores depois de este ter sido retirado dos escombros oito dias depois de ter ficado preso pelos sismos que atingiram Catia La Mar, na Venezuela (Foto AP/Fernando Vergara)

Horas antes do desfecho, o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Manuel Moura, revelou que o homem foi salvo "depois de várias equipas terem abandonado" as buscas, por considerarem que a vítima se encontrava numa situação de "muito difícil de extração".

A mesma informação foi confirmada pelo ministro da Administração Interna, que explicou que a equipa portuguesa estava a trabalhar naquele cenário há três dias. "Foram os nossos cães e os sonares que o detetaram", contou na quinta-feira.

Equipas de resgate transportam um sobrevivente do sismo depois de a pessoa ter ficado presa sob os escombros durante oito dias em Catia La Mar, Venezuela (EPA/ Ronaldo Pena)

Durante os dias em que permaneceu debaixo dos escombros, o homem de 44 anos foi mantido vivo pelos operacionais, que lhe forneceram água, bebidas isotónicas, comida para bebé e medicação.

"Era uma vítima muito cooperativa. Havia momentos em que tínhamos de falar continuamente com ele e outros em que tínhamos de parar para trabalhar, também por causa do barulho que nós próprios fazíamos", relatou um dos elementos envolvidos na operação à CNN.

A vítima, de 44 anos e 47 quilos, de acordo com o ministro da Administração Interna, era segurança do empreendimento e poderá ser lusodescendente

O resgate foi recebido com emoção no local. Equipas de salvamento de vários países celebraram a operação com abraços e troca de insígnias, num momento descrito como um "milagre" após dias marcados pela destruição e pelas perdas humanas.

A esposa de Hernán Alberto Gil aguardou diariamente por notícias no local e, segundo a Cruz Vermelha, o homem foi transportado para Caracas, encontrando-se em bom estado, apresentando apenas uma lesão num olho e possíveis ferimentos nos braços.