Número de mortos dos sismos na Venezuela sobe para 5.208

Há 1h e 27min

Os sismos registados na Venezuela a 24 de junho causaram ainda 16.740 feridos

O número de mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela há quase um mês subiu para 5.208, depois das autoridades terem contabilizado mais 89 óbitos, divulgou domingo o presidente da Assembleia Nacional.

De acordo com o último balanço, morreram na sequência do duplo sismo de magnitude 7,2 e 7,5 ocorrido há quase um mês na zona norte da Venezuela 5.208, contra 5.119 anteriormente anunciados.

Esta subida do número de falecidos resultante dos sismos acontece depois de as autoridades terem contabilizado mais 89 óbitos, informou o presidente da Assembleia Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 5.208 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial. Entre os mortos, há pelo menos 120 portugueses e lusodescendentes, e outros 50 estão desaparecidos.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.