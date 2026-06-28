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Futebolista Lucas Trejo esteve três dias à procura da mulher e dos filhos. Foram agora encontrados sem vida

CNN , Max Saltman e Max Feliu
Há 1h e 34min
Jogador argentino Lucas Trejo perdeu a família nos sismos da Venezuela
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A família vivia num edifício de apartamentos junto ao mar, que ruiu na quarta-feira

Um futebolista argentino que joga num clube venezuelano perdeu a mulher e os dois filhos nos sismos mortais da semana passada, segundo uma publicação do La Guaira Maritime Sports Club nas redes sociais.

Lucas Trejo passou grande parte dos últimos três dias à procura da esposa, Yanina, e dos filhos, Aaron e Ainoha, entre os escombros de La Guaira, na Venezuela, onde a família vivia num edifício de apartamentos junto ao mar.

Ricardo Ardiles, cunhado do atleta, disse à CNN na sexta-feira que não restou "absolutamente nada" da casa da família após o terramoto.

Pelo menos 1.430 pessoas morreram nos dois sismos que atingiram a Venezuela na semana passada e milhares continuam desaparecidas, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Governo.

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Temas: Venezuela Sismos Mortos Lucas Trejo Jogador argentino
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