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EUA já enviaram mais de 386 milhões de dólares em ajuda às vítimas dos sismos na Venezuela

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 33min
Efeitos do sismo na Venezuela (AP)
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A administração norte-americana afirmou na quarta-feira já ter entregado mais de 400 toneladas métricas de material de emergência, incluindo ‘kits’ de abrigo, higiene, lonas, baldes e equipamento de cozinha, com os quais estima ter ajudado cerca de 70.000 pessoas

Os Estados Unidos (EUA) destinaram, até à data, mais de 386 milhões de dólares (377 milhões de euros) em ajuda humanitária para apoiar as vítimas dos sismos que assolaram a Venezuela há duas semanas, informou o Departamento de Estado.

A ajuda inclui cuidados médicos de emergência, alimentos, água potável, saneamento, abrigos temporários, proteção e apoio logístico às vítimas, canalizados através de organizações como a Cruz Vermelha, a UNICEF ou o Programa Alimentar Mundial, entre outras.

A administração norte-americana afirmou na quarta-feira já ter entregado mais de 400 toneladas métricas de material de emergência, incluindo ‘kits’ de abrigo, higiene, lonas, baldes e equipamento de cozinha, com os quais estima ter ajudado cerca de 70.000 pessoas afetadas pelos sismos.

No âmbito desta operação, Washington anunciou a criação de uma ponte aérea humanitária entre os EUA e a Venezuela, coordenada pelo Departamento de Estado, pela organização Airlink e pela empresa Amazon e que, segundo explicou, permitirá transportar semanalmente suprimentos de Miami para Maiquetía “sem custos para as organizações humanitárias”.

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A resposta norte-americana incluiu também o envio de equipas de busca e salvamento urbano. Mais de 2.400 membros de 60 equipas internacionais provenientes de 29 países, juntamente com quase 200 cães especializados, participaram nos trabalhos de resgate após os sismos.

As equipas norte-americanas enviadas da Virgínia, Califórnia e Flórida já regressaram às suas bases, após concluírem a sua missão, embora o Departamento de Estado assegure que ainda dispõe de pessoal no terreno para continuar a prestação de ajuda humanitária.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.685 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 100 portugueses e lusodescendentes, e outros 59 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

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Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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Temas: Venezuela Sismos EUA Ajuda Humanitária Vítimas
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