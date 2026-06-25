"Estamos prontos para agir rapidamente": Trump oferece ajuda dos EUA à Venezuela após sismos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país está “pronto, disposto e capaz de ajudar” a Venezuela, depois de dois sismos terem atingido a costa norte venezuelana.

Numa publicação nas redes sociais, Trump revelou ter dado instruções a todas as agências do Governo norte-americano para se prepararem para responder com rapidez à situação.

“Dei instruções a todas as agências do nosso Governo para estarem prontas a agir rapidamente”, escreveu o chefe de Estado norte-americano. “Estaremos lá para os nossos novos e grandes amigos.”

Trump acrescentou ainda que os primeiros relatos sobre os efeitos dos abalos sísmicos “não são bons”.

A administração norte-americana tem dado sinais de abertura para cooperar com o Governo venezuelano, depois de os militares dos EUA terem capturado o ex-Presidente Nicolás Maduro, em janeiro, numa operação à qual Trump fez referência durante um discurso na National Mall, na quarta-feira à noite.