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Equipa portuguesa resgata sobrevivente soterrado há sete dias na Venezuela "depois de várias equipas o terem abandonado"

CNN Portugal , TFR
Há 38 min
Força Operacional Conjunta Portuguesa (FOCON) presta ajuda depois dos fortes sismos na Venezuela a 29 de junho. Instagram: Soldados da Paz

piso -2

43 anos

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Força Operacional Conjunta Portuguesa (FOCON) tinha localizado o sobrevivente na segunda-feira

A equipa portuguesa destacada para a Venezuela conseguiu resgatar uma vítima que permanecia soterrada há sete dias, testemunhou o enviado especial da CNN Portugal à Venezuela.

O salvamento foi alcançado “depois de várias equipas terem abandonado” a vítima, adiantou horas antes o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Manuel Moura, à CNN Portugal, por considerarem que a situação era demasiado complexa já que "a vítima estava numa situação muito difícil de extração".

Força Operacional Conjunta Portuguesa (FOCON) presta ajuda depois dos fortes sismos na Venezuela a 29 de junho. Instagram: Soldados da Paz

A Força Operacional Conjunta Portuguesa (FOCON) tinha localizado o sobrevivente na segunda-feira, debaixo dos escombros do piso -2 de um centro comercial em Catia La Mar, no estado venezuelano de La Guaira, na sequência dos violentos sismos que atingiram o país. 

A vítima, de 43 anos e que poderá ser lusodescendente, encontrava-se desde então a receber alimentação e assistência médica no local, enquanto as operações de busca e salvamento continuavam. 

“Porque ninguém pode ficar esquecido”, sublinhou a Força Operacional Conjunta Portuguesa (FOCON), na segunda-feira, numa mensagem divulgada nas redes sociais, onde destacava o espírito de missão que tem marcado a atuação da equipa portuguesa no terreno.

Até ao momento, foram já confirmados 2.295 o número de mortos na Venezuela, 79 são portugueses e lusodescendentes.

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Temas: Venezuela Sismos Sobrevivente Resgate Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

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