Dois sismos fatais abalam Venezuela e desferem golpe devastador numa economia já de joelhos

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Sismos vão agora pôr à prova até onde os EUA estão dispostos a ir para apoiar a Venezuela — um país que, segundo o presidente norte-americano, Donald Trump, os EUA passariam a "administrar" assim que removesse Maduro pela força militar

O sismo mais forte a atingir a Venezuela em mais de um século não poderia ter ocorrido num pior momento para o país.

A economia da nação latino-americana, outrora em franca expansão, já havia sido devastada por anos de sanções encabeçadas pelos EUA, hiperinflação, corrupção governamental e má gestão do setor petrolífero, apesar de o país deter as maiores reservas de petróleo do mundo. Desde 2013, o seu PIB encolheu cerca de 80%.

Então, em janeiro deste ano, ocorreu a captura do ex-presidente Nicolás Maduro pelos EUA.

Tomando o seu lugar, a presidente interina, Delcy Rodríguez, tem vindo a liberalizar a economia com cautela na tentativa de atrair empresas petrolíferas estrangeiras, ao mesmo tempo que tenta, de forma pragmática, ganhar o apoio de Washington e obter o alívio das sanções sufocantes.

No entanto, embora os EUA tenham flexibilizado as sanções e a produção de petróleo tenha aumentado gradualmente, a inflação permanece alta e os cidadãos comuns continuam a enfrentar dificuldades com salários baixos. Em 2025, quase 8 milhões de pessoas — ou cerca de um terço da população — necessitavam de assistência humanitária, segundo a ONU.

O acesso a bens e serviços básicos — desde abastecer o depósito de combustível do carro até comprar medicamentos genéricos na farmácia — pode ser difícil na Venezuela, visto que o país sofre com a escassez crónica de bens do dia a dia. A emergência humanitária causada pelos dois sismos irá exercer ainda mais pressão sobre uma cadeia de abastecimento já sobrecarregada.

Enquanto isso, a indústria petrolífera do país — um setor crucial — necessita de milhares de milhões de dólares em investimentos para se aproximar dos tempos áureos do final da década de 1990, quando a produção estava no auge.

O presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, comparece numa audiência no âmbito de um caso de narcoterrorismo em Nova Iorque, EUA, em 26 de março de 2026, nesta ilustração de tribunal. foto Jane Rosenberg/Reuters

Um desastre natural dessa magnitude prejudicará severamente as frágeis esperanças de reaquecer a economia, sem mencionar o risco de milhares de vítimas e danos generalizados.

Após anos de devastação económica e falta de investimento em serviços públicos, a infraestrutura do país — desde hospitais a sistemas de eletricidade e água — está mal equipada para lidar com uma crise desta natureza.

Por enquanto, confirma-se que pelo menos 32 pessoas morreram e 700 ficaram feridas, mas espera-se que o número de vítimas aumente, afirmou Rodríguez.

Modelagens preliminares do Serviço Geológico dos EUA estimam que, muito provavelmente, haverá prejuízos económicos entre os 10 mil milhões e os 100 mil milhões de dólares — sendo que o valor mais alto equivale, aproximadamente, ao tamanho de toda a economia da Venezuela.

Além de provocar o desabamento de edifícios, o forte tremor causado pelos terramotos também pode desencadear incêndios ao romper tubagens de gás ou danificar sistemas elétricos, ressalta Lucy Jones, sismóloga do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech).

Esses impactos em cadeia podem agravar o desastre; os incêndios, por vezes, chegam a duplicar as perdas económicas decorrentes de um grande sismo, acrescenta.

Estado de emergência

Com uma economia em crise, contudo, não há uma maneira clara de o governo apoiar um sistema de saúde que pode ficar sobrecarregado de imediato ou arcar com os custos de reconstrução, tudo isto enquanto Caracas negocia os termos básicos de seu retorno à economia global.

Para uma população que já enfrenta a pobreza, estes sismos — um golpe duplo — ocorreram no pior momento possível.

Num discurso transmitido pela televisão estatal na noite de quarta-feira, Rodríguez declarou estado de emergência no país.

"Ativámos toda a rede pública e privada de saúde do país — particularmente nas áreas mais afetadas — para tratar os feridos durante este momento de grande sensibilidade para a população", disse ela, acrescentando que uma equipa de alto nível foi formada para supervisionar as operações de busca e resgate.

Maduro, deposto e preso, expressou a sua solidariedade para com o povo venezuelano, segundo uma publicação no seu canal oficial no Telegram.

"Hoje, há apenas uma mensagem: máxima unidade, máxima solidariedade e máxima ação", lê-se na mensagem em nome de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores de Maduro, que estão atualmente sob custódia federal em Nova Iorque, a responder a acusações de tráfico de droga e posse de armas após serem capturados por forças dos EUA em janeiro.

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, fala durante a 29.ª Conferência Global Anual do Instituto Milken no Beverly Hilton, em Beverly Hills, Califórnia, em 4 de maio de 2026. foto Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

Uma das líderes de oposição de maior destaque do país, María Corina Machado, expressou a sua dor no X.

"O meu coração, o meu abraço infinito e as minhas orações estão com cada lar venezuelano nestas horas de angústia", disse Machado, que foi agraciada com o Prémio Nobel da Paz no ano passado e vive no exílio, enfrentando perseguição no seu país.

EUA vão assumir responsabilidades?

Os sismos de quarta-feira vão agora pôr à prova até onde os EUA estão dispostos a ir para apoiar a Venezuela — um país que, segundo o presidente norte-americano, Donald Trump, os EUA passariam a "administrar" assim que ele removesse Maduro pela força militar.

Trump tem exaltado o sucesso da intervenção dos EUA na Venezuela e a sua parceria improvável com Rodríguez.

Apenas um dia antes de os sismos fatais atingirem a Venezuela, Trump disse, num comício na Pensilvânia, que o país estava "muito bem".

"Estamos a dar-nos muito bem. As pessoas que estão no comando estão do nosso lado, são pessoas ótimas. E a população está feliz no país. Eles estão a sorrir. Eles viviam na miséria, passavam fome", disse Trump.

Trump também afirmou que os EUA já "pagaram o custo da guerra 28 vezes" ao extrair milhões de barris de petróleo. "Agora estamos a ganhar muito dinheiro com a Venezuela, e a Venezuela está muito bem."

Após o sismo, Trump declarou que os EUA estão "prontos, dispostos e aptos a ajudar", numa publicação na rede social Truth Social na noite de quarta-feira.

"Instruí todas as agências do nosso governo a prepararem-se para agir rapidamente", escreveu Trump. "Estaremos lá para os nossos novos e grandes amigos."

O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os EUA enviariam imediatamente equipas de busca e resgate, recursos médicos e assistência humanitária para a Venezuela.

Muitos na Venezuela aguardam agora para ver se essas promessas da nação mais rica do mundo vão transformar-se em ações concretas.

Lex Harvey, Stefano Pozzebon, Briana Waxman, Michael Rios, Mauricio Torres e Helen Regan, da CNN, contribuíram para esta reportagem.