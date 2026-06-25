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Delcy Rodríguez confirma pelo menos 32 mortos após violentos sismos na Venezuela. Foram já registadas cerca de 20 réplicas

Tiago Ferreira Resende
Há 43 min
Imagens do sismo na Venezuela (AP)
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O estado de La Guaira, na costa norte da Venezuela, sofreu danos mais extensos, tendo sido declarado zona de calamidade

Pelo menos 32 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas na sequência dos dois fortes sismos que atingiram a Venezuela na tarde de quarta-feira, anunciou a presidente interina do país, Delcy Rodríguez.

"Neste momento, temos relatos de 32 mortes, sem incluir os números que o estado de La Guaira possa fornecer, e mais de 700 feridos que estamos a receber nas urgências dos hospitais públicos e centros de saúde privados", declarou Rodríguez, numa declaração transmitida pela emissora estatal Venezolana de Televisión.

Os abalos, com magnitudes de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, provocaram extensos danos materiais, com edifícios destruídos na capital venezuelana e a suspensão de operações no principal aeroporto do país. Além dos dois grandes sismos, foram registadas cerca de 20 réplicas.

Já o estado de La Guaira, na costa norte da Venezuela, sofreu danos mais extensos, tendo sido declarado zona de calamidade.

"Podemos dizer que a situação em La Guaira é uma verdadeira tragédia", referiu Delcy Rodríguez aos jornalistas.

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Perante a dimensão dos danos, a presidente do país declarou poucas horas depois do sucedido, o estado de emergência na Venezuela. Num discurso transmitido pela televisão estatal, a presidente interina afirmou que o país enfrenta uma situação de grande impacto e lamentou as vítimas mortais que deixaram famílias em luto.

Rodríguez revelou ainda que equipas de resgate de outros países iriam chegar à Venezuela nas horas seguintes para apoiar as operações de resposta. Durante o discurso, a presidente interina agradeceu também ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela oferta de ajuda após os sismos.

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Temas: Venezuela Sismos Mortos Delcy Rodríguez La Guaira

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