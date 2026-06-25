Delcy Rodríguez confirma pelo menos 32 mortos após violentos sismos na Venezuela. Foram já registadas cerca de 20 réplicas

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O estado de La Guaira, na costa norte da Venezuela, sofreu danos mais extensos, tendo sido declarado zona de calamidade

Pelo menos 32 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas na sequência dos dois fortes sismos que atingiram a Venezuela na tarde de quarta-feira, anunciou a presidente interina do país, Delcy Rodríguez.

"Neste momento, temos relatos de 32 mortes, sem incluir os números que o estado de La Guaira possa fornecer, e mais de 700 feridos que estamos a receber nas urgências dos hospitais públicos e centros de saúde privados", declarou Rodríguez, numa declaração transmitida pela emissora estatal Venezolana de Televisión.

Os abalos, com magnitudes de 7,2 e 7,5 na escala de Richter, provocaram extensos danos materiais, com edifícios destruídos na capital venezuelana e a suspensão de operações no principal aeroporto do país. Além dos dois grandes sismos, foram registadas cerca de 20 réplicas.

Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Já o estado de La Guaira, na costa norte da Venezuela, sofreu danos mais extensos, tendo sido declarado zona de calamidade.

"Podemos dizer que a situação em La Guaira é uma verdadeira tragédia", referiu Delcy Rodríguez aos jornalistas.

Perante a dimensão dos danos, a presidente do país declarou poucas horas depois do sucedido, o estado de emergência na Venezuela. Num discurso transmitido pela televisão estatal, a presidente interina afirmou que o país enfrenta uma situação de grande impacto e lamentou as vítimas mortais que deixaram famílias em luto.

Rodríguez revelou ainda que equipas de resgate de outros países iriam chegar à Venezuela nas horas seguintes para apoiar as operações de resposta. Durante o discurso, a presidente interina agradeceu também ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela oferta de ajuda após os sismos.