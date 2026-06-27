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Bebé de 18 dias resgatado com vida dos escombros várias horas depois dos sismos na Venezuela

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 36min
Recém-nascido resgatado com vida dos escombros várias horas depois dos sismos na Venezuela. X
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A mãe do bebé também foi encontrada com vida e resgatada pouco tempo depois do filho

Um bebé recém-nascido, que terá 18 dias de idade, foi retirado com vida dos escombros de um edifício que colapsou em La Guaira, na Venezuela, na sequência dos dois fortes sismos que atingiram o país na quarta-feira.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que as equipas de socorro retiram a criança dos destroços e a entregam a um homem, que aparenta ser o pai. Segundo a agência France-Presse (AFP), a mãe do bebé também foi encontrada com vida e resgatada pouco tempo depois.

As imagens tornaram-se um dos símbolos de esperança no meio da devastação provocada pelos dois abalos sísmicos, que deixaram várias localidades em ruínas e desencadearam uma vasta operação de busca e salvamento.

De acordo com o mais recente balanço, os dois sismos provocaram pelo menos 920 mortos e mais de 3.360 feridos em todo o país. Entre as vítimas mortais encontram-se 36 portugueses e lusodescendentes.

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Temas: Venezuela Sismos Sobreviventes Mortos La Guaira
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