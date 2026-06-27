Bebé de 18 dias resgatado com vida dos escombros várias horas depois dos sismos na Venezuela

Há 1h e 36min

A mãe do bebé também foi encontrada com vida e resgatada pouco tempo depois do filho

Um bebé recém-nascido, que terá 18 dias de idade, foi retirado com vida dos escombros de um edifício que colapsou em La Guaira, na Venezuela, na sequência dos dois fortes sismos que atingiram o país na quarta-feira.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que as equipas de socorro retiram a criança dos destroços e a entregam a um homem, que aparenta ser o pai. Segundo a agência France-Presse (AFP), a mãe do bebé também foi encontrada com vida e resgatada pouco tempo depois.

An 18 day old baby rescued from the earthquake rubble in Venezuela is handed back to the Father. Notice the joy and love on everyone’s face especially the Father… can you imagine how he feels right now?

God is very wonderful.pic.twitter.com/xQ9xqZumhU — nedubillions🇦🇷🇪🇸🇰🇷 🌚 (@iamnedubillions) June 27, 2026

As imagens tornaram-se um dos símbolos de esperança no meio da devastação provocada pelos dois abalos sísmicos, que deixaram várias localidades em ruínas e desencadearam uma vasta operação de busca e salvamento.

De acordo com o mais recente balanço, os dois sismos provocaram pelo menos 920 mortos e mais de 3.360 feridos em todo o país. Entre as vítimas mortais encontram-se 36 portugueses e lusodescendentes.