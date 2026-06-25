Venezuela: Governo confirma morte de dois lusodescentes e outros 56 estão desaparecidos

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Há também a confirmação da morte de um cidadão português

Pelo menos dois lusodescentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela e 56 estão dados como desaparecidos, confirmou esta quinta-feira à Lusa o gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

O presidente do governo da Madeira tinha afirmado, durante a tarde, ter conhecimento, através de contactos pessoais, da morte de pelo menos dois cidadãos lusodescendentes com ligações à região autónoma, na sequência dos sismos na Venezuela.

Antes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha declarado que um homem português tinha sido retirado dos escombros ainda com vida, mas acabou por morrer a caminho do hospital, e que cinco cidadãos nacionais, quatro dos quais da mesma família, estavam desaparecidos.

O número de mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela na quarta-feira subiu para pelo menos 188, há mais de 1.500 feridos e estão pelo menos 147 pessoas desaparecidas, segundo um balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.