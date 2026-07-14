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Sobe para 117 o número de portugueses e lusodescendentes mortos

Agência Lusa , NM
Há 1h e 2min
Continuam as buscas por sobreviventes após o sismo na Venezuela (EPA)
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Entre as vítimas mortais estão 95 adultos e 22 menores

O duplo sismo que abalou a Venezuela em 24 de junho causou a morte a 117 portugueses e lusodescendentes, de acordo com o mais recente balanço avançado esta terça-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

Entre os 117 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos, dos quais 95 eram adultos e 22 menores, 100 tinham também a nacionalidade venezuelana.

O MNE português referiu ainda que continuam desaparecidos 51 cidadãos portugueses, menos dois do que os 53 contabilizados na segunda-feira.

O anterior balanço indicava 116 portugueses e lusodescendentes mortos.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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Temas: Venezuela Sismo
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