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Sismo de 7,1 abala Venezuela. Alerta de tsunami retirado

António Guimarães
Há 1h e 9min
Imagens de destruição após sismo em Caracas (Ronald Pena R./EPA)
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Há já relatos de vários feridos e danos nas estruturas do país

Um forte sismo abalou a Venezuela esta quarta-feira pelas 18:00 locais, quando o relógio batia nas 23:00 em Portugal continental. O sistema geológico dos Estados Unidos, o USGS, dá conta de um abalo de 7,1 na escala de Richter, tendo sido emitido um alerta tsunami para Porto Rico e Ilhas Virgens, territórios norte-americanos. O alerta foi entretanto retirado.

Para já, ainda não há qualquer balanço oficial de vítimas e danos materiais. O ministro da Administração Interna da Venezuela, Diosdado Cabello, confirmou na televisão nacional o desabamento de vários edifícios na capital. O jornal venezuelano El Diario avança, por seu turno, que há "múltiplas pessoas feridas" na cidade de Guatire, no estado de Miranda.

A agência Reuters dá conta de que vários cidadãos fugiram dos edifícios em que estavam para evitarem consequências, havendo relatos e imagens que mostram rachas em vários prédios.

Minutos depois do abalo na Venezuela foi registado novo sismo, desta vez no Japão, e com 6,9 na escala de Richter, também segundo o USGS. Apesar da magnitude elevada, não há qualquer alerta de tsunami emitido, avança a agência Kyodo.

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O sismo atingiu a prefeitura de Aomori pelas 07:30 locais, quando eram 23:30 em Portugal continental.

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Temas: Venezuela Sismo Tsunami
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