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Presidente da República acompanha situação na Venezuela e lembra portugueses

António Guimarães
Há 1h e 6min
António José Seguro (LUSA)
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EM ATUALIZAÇÃO

O Presidente da República está a acompanhar a situação na Venezuela, onde um forte sismo seguido de uma réplica ainda mais intensa abalou grande parte do país.

De acordo com uma nota publicada na página da Presidência, António José Seguro “manifesta a sua profunda consternação perante o forte sismo que atingiu a Venezuela e acompanha, com preocupação, os desenvolvimentos da situação”.

O chefe de Estado lembra em particular os portugueses que residem no país, e que são vários, lembrando que se trata de um momento de incerteza em que é preciso “solidariedade e esperança”.

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Temas: Venezuela Sismo Caracas António José Seguro Presidente da República
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Presidente Seguro

Presidente da República acompanha situação na Venezuela e lembra portugueses

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