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Espera-se "um grande número de vítimas": o que já se sabe dos dois grandes sismos que abalaram a Venezuela

CNN , Jessie Yeung, Michael Rios e Taylor Ward
Há 7 min
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Já foi declarado o estado de emergência depois de dois grandes sismos terem atingido o país no dia em que se comemorava o feriado nacional e a independência de Espanha

A costa norte da Venezuela foi atingida por dois fortes sismos com um minuto de diferença ao fim da tarde desta quarta-feira, provocando o desabamento de edifícios e obrigando os moradores a fugir para as ruas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) alertou que os tremores sucessivos podem causar milhares de vítimas e danos generalizados, embora a extensão do impacto ainda não seja clara, à medida que as equipas de emergência e as forças de segurança se mobilizam por todo o país.

Isto acontece num momento crítico para a Venezuela, que ainda enfrenta uma profunda crise política e financeira - gerida por um governo interino após a deposição do presidente Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas no início deste ano, e com uma economia debilitada por anos de hiperinflação.

Eis o que sabemos até agora.

O que aconteceu?

Um tremor precursor de magnitude 7,2 ocorreu perto de San Felipe, capital do estado de Yaracuy, pouco depois das 18:00 locais (23:00 em Portugal continental).

Apenas 40 segundos depois, um sismo maior, de magnitude 7,5, atingiu a Venezuela a cerca de 23 quilómetros a sudeste de Yumare - uma cidade também no estado de Yaracuy, onde se encontram algumas das maiores refinarias de petróleo do país.

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Quarta-feira era feriado nacional, em comemoração de São João Batista e também da independência da Venezuela de Espanha - o que significa que muitas pessoas estavam provavelmente em casa ou a participar em eventos públicos.

O sismo foi suficientemente forte para ser sentido em vários estados do país, bem como na vizinha Colômbia, a centenas de quilómetros de distância.

Na capital Caracas, a cerca de 300 quilómetros do epicentro do sismo, pelo menos três edifícios ruíram parcialmente nos bairros nobres da zona oriental, perto da Praça Altamira.

Vários vídeos geolocalizados pela CNN mostram danos extensos em edifícios e infraestruturas em toda a Venezuela, incluindo em Caracas e na cidade costeira de Catia La Mar, onde se podem ver vários edifícios desabados numa encosta.

Moradores aterrorizados foram vistos a deixar edifícios com os seus entes queridos e animais de estimação antes de se reunirem nas ruas.

Não há ameaça de tsunami em curso, de acordo com os Centros de Alerta de Tsunamis dos EUA, que cancelaram o alerta anterior para Porto Rico, Ilhas Virgens e zonas costeiras até 300 quilómetros do epicentro.

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Quais são os danos até à data?

Um polícia do município de Chacao, em Caracas, alertou que ainda é cedo para divulgar o número de mortos ou feridos.

Mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) emitiu dois alertas vermelhos distintos através do seu sistema PAGER para os sismos consecutivos, indicando a gravidade do desastre. Historicamente, o USGS emite estes alertas apenas uma ou duas vezes por ano.

“Alerta vermelho para mortes e perdas económicas relacionadas com o tremor. É provável que haja um grande número de vítimas e danos extensos, e o desastre é provavelmente generalizado. Os alertas vermelhos anteriores exigiram uma resposta nacional ou internacional”, dizia o alerta do USGS.

A maioria das pessoas da região vive em estruturas vulneráveis ​​aos tremores, acrescentou o comunicado.

Qual é a resposta?

As forças de segurança foram mobilizadas em toda a Venezuela para responder às emergências, dado o risco de “muitas estruturas” colapsarem, segundo o Ministério da Comunicação e Informação.

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O governo autorizou ainda o corte do fornecimento direto de gás a certos edifícios “como medida preventiva”, enquanto as autoridades avaliam as estruturas danificadas, informou o ministério.

Em Chacao, mais de 500 pessoas trabalham no resgate dos moradores, com o fornecimento de gás interrompido e muitas zonas sem eletricidade, segundo o presidente do município.

Stefano Pozzebon, Avery Schmitz, Thomas Bordeaux, Ivonne Valdes e Camille Rodriguez, da CNN, contribuíram para esta reportagem

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