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Oito dias depois dos sismos, houve um resgate "milagroso" na Venezuela: por dentro da operação de resgate que salvou Gil

CNN , Helen Regan, Osmary Hernandez, Ivonne Valdes, Chandler Thornton e Diego Mendoza
Há 48 min
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Equipa de socorristas portugueses enviada para a Venezuela esteve envolvida na operação

As equipas de resgate retiraram um homem de debaixo dos escombros de um edifício de nove andares na Venezuela, numa operação “milagrosa”, oito dias depois dos sismos devastadores que atingiram o país.

Gil, que tem cerca de 40 anos e trabalhava como segurança no centro comercial, encontra-se em “bom estado” depois de ter sido resgatado dos escombros do edifício que ruiu, oito dias após os dois sismos que abalaram a Venezuela, segundo os bombeiros chilenos.

Foram necessárias 70 horas para o resgatar, informou o corpo de bombeiros num comunicado, acrescentando que ele foi transferido para um centro de saúde.

“Felizmente, quando recebemos o Sr. Hernan na ambulância, ele encontrava-se em estado estável”, afirmou à agência de notícias Reuters, a partir do local do incidente, o paramédico da Cruz Vermelha venezuelana Luis Rodríguez, que colaborou no resgate. “Durante todo o trajeto, esteve consciente, atento e cooperante, e todos os seus sinais vitais estavam dentro dos valores normais.”

A mulher de Hernán Alberto Gil, Gusvimar Gonzales, disse à CNN momentos antes do resgate bem-sucedido que tinha passado por "dias de grande tristeza" na sequência dos sismos, pois pensava que ele pudesse estar morto. "Mas assim que descobri que estava vivo, vi um raio de sol", referiu. "Ele estava a aguentar-se como um herói."

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(Fonte: Corpo dos Bombeiros do Chile)

Um vídeo mostra o momento em que as equipas de resgate estabeleceram contacto visual pela primeira vez com Gil, através de uma câmara de busca introduzida na cave desmoronada do edifício, na quarta-feira.

No vídeo publicado pelos bombeiros do Chile, era possível ver os dedos do homem a acenar através de uma pequena abertura entre camadas de betão espesso e escombros.

As equipas de emergência afirmaram que tinham estado em contacto com o Gil e que lhe tinham fornecido água, comida e medicamentos, tendo-lhe administrado líquidos através de uma mangueira e de uma seringa.

Outro vídeo publicado, na quinta-feira, mostra a cabeça e os ombros de Gil parcialmente a sobressair dos escombros. É possível vê-lo a usar uma máscara e com um olho vermelho.

A equipa internacional de resgate presta assistência a Hernán Gil, um segurança de 43 anos, após o seu resgate em Catia La Mar, na Venezuela, na quinta-feira, oito dias após o sismo. Federico Parra/AFP/Getty Images

Os bombeiros do Chile descreveram a operação de resgate como “altamente complexa”, uma vez que o edifício continuava instável e as equipas tiveram de lidar com a queda de detritos.

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Sebastián Mocorquer, da equipa de Avaliação e Coordenação de Catástrofes das Nações Unidas, disse à CNN na quinta-feira que “apenas se conseguiram resgates milagrosos” sete dias após o sismo. A chamada “janela de ouro” para encontrar sobreviventes corresponde, normalmente, a um período de três dias, após o qual as hipóteses de sobrevivência sem uma fonte de água diminuem rapidamente.

De acordo com a Cruz Vermelha da Costa Rica, as equipas de socorro foram alertadas pela primeira vez, no domingo, de que poderia ainda haver alguém com vida sob os escombros do centro comercial Galerias Playa Grande. As equipas conseguiram confirmar a presença de um sobrevivente através de um sonar de radar e de equipamento de deteção de som, acrescentou o corpo de bombeiros do Chile.

Durante três dias, equipas de resgate e especialistas de cerca de meia dúzia de países trabalharam para abrir uma passagem segura entre os escombros e prestar assistência vital a Gil.

Um vídeo partilhado pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostra um socorrista a falar com Gil e a utilizar uma mangueira para lhe dar um líquido laranja - possivelmente uma bebida eletrolítica - enquanto as equipas se preparavam para o resgatar.

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“Estás ferido?”, ouve-se o socorrista perguntar-lhe. “Não, não estou ferido. “É só que me sinto desconfortável por causa das pedras”, respondia.

Bukele explicou que a operação para tentar libertá-lo tinha sido difícil, uma vez que o túnel escavado pelas equipas de resgate tinha sofrido vários desabamentos.

"As equipas de resgate de vários países têm trabalhado em conjunto incansavelmente para estabilizar o túnel, escorando-o, reforçando-o e isolando-o, mas não tem sido possível mantê-lo de pé", apontou.

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, saudou o resgate na quinta-feira, afirmando: “Hoje celebramos a vida de Hernán Gil. Obrigado aos socorristas nacionais e internacionais que se dedicaram de corpo e alma a esta missão.”

A cidade costeira de La Guaira, onde Gil foi encontrado, foi uma das zonas mais afetadas do país pelos dois grandes sismos, e as operações de salvamento continuam em curso. A CNN tem visto pessoas a utilizar picaretas, pás e as próprias mãos para desmontar os edifícios de apartamentos de grande altura que ruíram, numa altura em que o combustível e os recursos escasseiam, apesar das enormes reservas de petróleo da Venezuela.

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Na quarta-feira, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez - irmão da presidente interina -, anunciou que pelo menos 2.295 pessoas tinham morrido, o que representa um aumento de cerca de 350 em relação ao dia anterior.

No entanto, acredita-se que o número de vítimas seja muito superior. Uma médica legista, que pediu para permanecer anónima por receio de retaliação, disse à CNN que a morgue improvisada onde trabalha, em La Guaira, está a processar cerca de 400 corpos por dia.

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Temas: Venezuela Resgate Sismo
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