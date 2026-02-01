Sporting
Segundo luso-venezuelano libertado da prisão

Cátia Esteves
Há 57 min
Lusovenezuelano libertado (Instagram)

Médico já está junto da família. Governo português também confirma libertação

O preso político Pedro Fernández, médico de profissão, é o segundo cidadão luso-venezuelano a ser libertado desde a captura de Nicólas Maduro.

Filho de pai madeirense, Pedro Fernández já está junto da mulher e de toda a família que o aguardava desde que foi detido há três meses e meio, em Mérida, na Venezuela.

Foi com "emoção" e "alívio" que o luso-venezuelano regressou à liberdade, de onde "nunca deveria" ter sido afastado, diz a família numa mensagem. 

O momento do reencontro foi mostrado numa fotografia partilhada no Instagram de Carlos Fernandes, deputado do PSD Madeira.

"O Governo saúda a libertação do cidadão luso-venezuelano Pedro Fernandez, detido desde outubro último. Ao próprio e à família a solidariedade dos portugueses", lê-se numa publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X.

A TVI/CNN Portugal sabem que Pedro Fernández tinha uma boa relação com a gestão da prisão e com os detidos, tendo inclusivamente prestado cuidados médicos a muitos deles.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que Pedro Fernández foi libertado.

Há ainda 6 presos políticos detidos na Venezuela, como revelou o Exclusivo da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) .

