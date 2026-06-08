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Portugal espera que Delcy Rodríguez reveja casos de presos políticos luso-venezuelanos

Agência Lusa , WL
Há 1h e 50min
Delcy Rodríguez (CNN)
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Posição revelada pelo embaixador português em Caracas

Portugal pediu a intervenção da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, para conseguir a libertação dos cinco presos políticos luso-venezuelanos que continuam detidos, estando a aguardar boas notícias nesse sentido, disse o embaixador português em Caracas.

O pedido, segundo explicou Frederico Silva em entrevista à agência Lusa, foi feito recentemente, num encontro no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, por ocasião da apresentação das credenciais que o acreditam como embaixador de Portugal na Venezuela.

“Continuamos infelizmente a ter cinco outros detidos nas mesmas condições. Tal como em todo e qualquer outro contacto relevante, eu coloquei também essa questão à senhora presidente solicitando-lhe uma revisão dos casos, também à luz deste processo tão importante para a Venezuela e para o seu futuro, que é o processo de reconciliação nacional, com um diálogo inclusivo aberto a todas as partes venezuelanas envolvidas”, disse o diplomata ao ser questionado sobre a situação dos presos políticos.

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O embaixador vincou ainda que “Portugal encoraja muito a Venezuela a prosseguir neste mesmo rumo de reconciliação nacional”, sublinhando que “uma parte importante desse esforço, desse processo, é a libertação de todos aqueles que por razões políticas se encontram detidos entre os quais se contam estes cinco cidadãos portugueses, luso-venezuelanos”.

“Nós temos sempre toda a esperança de que aconteçam boas notícias nesta área, por isso trabalhamos todos os dias e por isso (…) é um tema que nunca abdicamos de apresentar a todos os níveis tal como foi o caso com a senhora presidente Delcy Rodríguez, na apresentação de credenciais”, disse.

O diplomata começou por explicar que “a situação dos nossos nacionais está sempre, por definição, no topo das nossas preocupações” de Portugal e da Embaixada portuguesa no país.

“Isso é verdade agora, como foi verdade no passado, nestes últimos anos”, disse.

Frederico Silva sublinhou ainda que os seus antecessores, os cônsules-gerais de Portugal em Valência, em Caracas, e os responsáveis políticos portugueses, “sempre estiveram atentos e sempre colocaram o seu empenho na questão dos detidos”.

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“Desde logo, saudamos e tive a oportunidade de o transmitir à senhora presidente o reconhecimento de Portugal pela libertação recente de um dos detidos. Foi um total de cinco libertados desde o início do ano, o que naturalmente muito agradou aos detidos, às famílias em Portugal”, disse.

Do encontro com Delcy Rodríguez, o diplomata destacou ainda “a forma entusiástica como a senhora presidente reagiu quando fez uma explanação sobre o valor, sobre a importância, sobre a dimensão da comunidade portuguesa e lusodescendente, seus filhos e netos para a Venezuela”.

“Reagiu de forma muito entusiástica, corroborando isso, e dando nota mais uma vez - tal como tenho recolhido de todos os responsáveis com quem tenho falado -, do muito especial apreço, carinho e afetividade que marca a relação dos venezuelanos com a nossa comunidade”, disse.

O diplomata explicou ainda que conversaram também “com bastante detalhe das possibilidades que se abrem em termos de cooperação económica, comercial, financeira” entre ambos países.

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“De facto, Portugal dispõe, nos países vizinhos, já de muitas empresas muito ativas e importantes em áreas diversificadas, da energia, dos serviços, das tecnologias, do agroalimentar, no Brasil, México, e Chile, Uruguai e Paraguai”, explicou.

O diplomate precisou que a presidente interina detalhou também o interesse que a Venezuela tem em diversificar as suas parcerias económicas e comerciais.

“E, chamou também a atenção para as reformas que, nesse sentido, estão a ser empreendidas pelo Governo venezuelano, visando criar um ambiente de negócios marcado pela segurança, e previsibilidade que qualquer investidor, qualquer homem de negócios pretende ver existente”, disse.

O diplomata mostrou-se confiante, ao ser questionado se em breve é possível assistir a um reforço das relações bilaterais.

“Obviamente é esse o nosso rumo. Nós estamos aqui para isso. A Embaixada está aqui para estar sempre ao lado da comunidade portuguesa, lusodescendente, dos seus interesses, da sua proteção, e também, sistemática e permanentemente, para explorar e identificar e trabalhar todas as áreas que sejam de comum acordo, e para vantagens comuns na parte económica, mas também na parte da cooperação académica, da cooperação cultural, de tudo aquilo que une Estados e os povos”, disse.

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Dados divulgados pela organização não-governamental Fórum Penal (FP) dão conta que, em 01 de junho, estavam presas 404 pessoas por motivos políticos na Venezuela, entre elas 39 estrangeiros, cinco delas com nacionalidade portuguesa.

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Temas: Venezuela Presos Políticos
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