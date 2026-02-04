Libertado o terceiro preso político português na Venezuela

Cátia Esteves
Há 1h e 52min
Exclusivo

Português era padrinho de uma ativista política pelos direitos humanos e foi detido na própria casa sem um mandato

O terceiro preso político português na Venezuela foi libertado esta quarta-feira. Jaime dos Reis Macedo estava preso desde julho de 2025 e a família estava desesperada, tendo mesmo feito vários apelos à sua libertação.

O ex-preso político foi detido com violência em casa, na Venezuela, quando estava com a mulher. O momento ficou registado em vídeo e foi divulgado pelo Exclusivo da TVI. É evidente o desespero da mulher, que na altura perguntava às autoridades para onde o levavam, uma vez que foi detido sem mandado.

Mas a família sabe o motivo: é padrinho de Ana Karina Garcia, ativista política pelos direitos humanos e exilada na Colômbia desde 2018. Na entrevista que deu à TVI/CNN Portugal garantia que a detenção do padrinho foi uma manobra para a atingir, acusando o governo de Nicolás Maduro de perseguição.

Jaime Macedo já está em casa junto da mãe e irmã, num momento em que toda a família está aliviada e feliz com a sua libertação.

O Governo português já reagiu, sublinhando que Portugal "mantém firme o compromisso diplomático pela liberdade de todos os presos políticos e pelos direitos humanos".

Dos cidadãos luso-venezuelanos há ainda cinco presos políticos.

Temas: Venezuela Presos políticos Detido Nicolás Maduro Jaime Macedo

