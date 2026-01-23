Caracas nega lentidão no processo de libertação de presos políticos

Agência Lusa , AM
Há 1h e 34min
Caracas (AP)

Autoridades venezuelanas afirmam que mais de 400 presos políticos foram libertados, contrariando dados de organizações independentes

As autoridades venezuelanas rejeitaram as acusações de alegada lentidão no processo de libertação de presos políticos, afirmando que mais de 400 pessoas foram libertadas até ao momento.

A organização não governamental Foro Penal indicou que apenas 150 pessoas foram libertadas, contrariando o número divulgado pelas autoridades.

Caracas tem levado a cabo um processo de libertação de presos políticos nas últimas semanas - após a captura pelas forças militares norte-americanas do Presidente Nicolás Maduro e da mulher, Cilia Flores, que foram transferidos para os Estados Unidos e levados a julgamento sob acusações de "narcoterrorismo".

O Procurador-Geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse hoje que o número de libertações de presos políticos é "superior" ao que foi indicado pela organização Foro Penal. 

Saab, citado pela estação de televisão Globovisión, que as libertações foram documentadas por registos judiciais.  

Entre os presos políticos libertados recentemente está Rafael Tudares, genro do líder da oposição e candidato presidencial em 2024, Edmundo González, de acordo com fontes familiares.

