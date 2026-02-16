Pelo menos 444 presos políticos foram libertados na Venezuela

Agência Lusa , MJC
Há 17 min
Protestos na Venezuela (Juan Barreto/GettyImages)

Na sexta-feira à noite, um grupo de presos políticos no comando policial conhecido como Zona 7 iniciou uma greve de fome para exigir a libertação. Horas depois, vários familiares iniciariam também uma greve de fome

A organização não governamental (ONG) Foro Penal, que lidera a defesa jurídica dos presos políticos na Venezuela, disse que verificou 444 libertações no último mês, desde que o Governo interino anunciou um processo de libertação.

O presidente da organização, Alfredo Romero, indicou na rede social X que este número inclui as libertações ocorridas entre 8 de janeiro e as 21:30 de domingo (1:00 de hoje em Lisboa).

O Foro Penal precisou que "não são consideradas libertações os casos em que, após sair de um centro de detenção, a pessoa permanece privada de liberdade sob prisão domiciliar", como acontece com vários opositores, entre eles o antigo deputado Juan Pablo Guanipa, próximo da líder da oposição María Corina Machado.

Há uma semana, Juan Pablo Guanipa, próximo da Prémio Nobel da Paz María Corina Machado, e Perkins Rocha, conselheiro jurídico da maior coligação da oposição, foram libertados da prisão juntamente com um grupo de outros activistas políticos.

No entanto, Rocha continua em prisão domiciliária, assim como Guanipa, que voltou a ser detido no mesmo dia em que foi libertado, acusado pelo Ministério Público de violar as condições da liberdade condicional.

Na terça-feira, a família anunciou que Juan Pablo Guanipajá estava em prisão domiciliária na sua residência em Maracaibo, capital do estado de Zulia, no noroeste da Venezuela.

Na segunda-feira, a Foro Penal disse que 644 pessoas permaneciam detidas na Venezuela por motivos políticos, incluindo 564 homens e 80 mulheres.

Dentro deste grupo, 459 são civis e 185 militares, e apenas um deles é menor de idade. Entre os presos políticos, há 55 estrangeiros ou com dupla nacionalidade.

Na sexta-feira à noite, um grupo de presos políticos no comando policial conhecido como Zona 7 iniciou uma greve de fome para exigir a libertação. Horas depois, vários familiares iniciariam também uma greve de fome.

Duas de dez mulheres familiares de presos políticos venezuelanos que entraram em greve de fome, em Caracas, tiveram no sábado os primeiros problemas de saúde.

Uma familiar desmaiou duas vezes e outra manifestava dores de cabeça e alteração da pressão arterial e os familiares dizem ter recebido informações de que os presos políticos estão a ser obrigados a comer, sob ameaça de “celas de castigo”.

O Comité de Direitos Humanos do partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, lamentou na rede social X que os familiares sejam "castigados com a incerteza, com o silêncio imposto, com a dor de não saber" se os seus próximos serão libertados.

Machado valorizou ainda o facto de os familiares terem deixado claro que "não descansarão, não se calarão, não irão embora, até que cada um deles seja livre".

Há uma semana, o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, esteve no exterior do comando da polícia na Zona 7 e garantiu que as libertações seriam efetivadas assim que o parlamento aprovasse a lei de amnistia, mas a discussão foi adiada.

Temas: Venezuela Presos libertados

Relacionados

Presidente da Venezuela diz que país não procederá à desnacionalização do petróleo

Presidente do parlamento venezuelano exclui eleições no país no futuro próximo

Venezuela. Lei de amnistia serve a "paz e a reconciliação nacional"

Mundo

PM britânico anuncia planos para restringir o uso de redes sociais por menores

Há 14 min

Pelo menos 444 presos políticos foram libertados na Venezuela

Há 17 min
02:29

Israel sinaliza que "qualquer acordo" entre EUA e Irão "deve incluir o desmantelamento completo do programa nuclear iraniano"

Há 22 min

Naveed Akram, 24 anos: alegado autor do atentado de Bondi Beach presente pela primeira vez em tribunal

Há 2h e 36min
Mais Mundo

Mais Lidas

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Ontem às 08:00

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Ontem às 14:51

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

14 fev, 19:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

O que são as "árvores explosivas"? Este fenómeno de inverno pode não ser o que pensa

Ontem às 12:00

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

13 fev, 12:00

Se a Somália é perigosa, a que se deve o aumento do turismo no país?

Ontem às 16:00

Aldeia italiana limita acesso a igreja famosa no Instagram para travar turismo de um dia

14 fev, 17:00

Ursos polares no Ártico norueguês estão mais gordos e saudáveis, apesar do degelo marinho

14 fev, 15:00

Linhas elétricas subterrâneas sem apoio europeu podem acabar na fatura

13 fev, 08:41

Seguro vence nos três concelhos que adiaram as eleições

Ontem às 20:49